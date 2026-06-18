Mercato OM : L’UEFA met Marseille dos au mur pour Greenwood

‎L’OM et Mason Greenwood se retrouvent au centre d’un dossier particulièrement sensible après les sanctions annoncées par l’UEFA. Entre impératifs financiers et ambitions sportives, le club marseillais pourrait être contraint de revoir ses plans sur le mercato dans les prochaines semaines.

‎Mercato OM : Une sanction qui change la donne à Marseille

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‎Le verdict attendu depuis plusieurs mois est finalement tombé. L’UEFA a estimé que l’Olympique de Marseille n’avait pas respecté les engagements pris dans le cadre du fair-play financier. Une décision qui place désormais le club phocéen sous surveillance renforcée.

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‎Dans son communiqué, l’instance européenne précise que « L’Olympique de Marseille n’a pas atteint l’objectif final de l’accord transactionnel, n’ayant pas respecté la règle relative aux revenus footballistiques pour la saison 2025-2026 ». L’OM écope ainsi d’une amende importante et se retrouve sous la menace de sanctions sportives beaucoup plus lourdes en cas de nouvel écart.

‎Greenwood au cœur des équations financières

‎Cette décision intervient à un moment stratégique pour les dirigeants marseillais. Qualifié pour la Ligue Europa, le club doit désormais présenter des garanties financières solides afin d’éviter toute aggravation de sa situation auprès de l’UEFA. ‎Dans ce contexte, Mason Greenwood apparaît comme l’un des principaux leviers économiques du mercato.

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L’attaquant anglais dispose d’une forte valeur marchande et pourrait permettre à l’Olympique de Marseille de rééquilibrer rapidement ses comptes. C’est précisément ce qui attire l’attention de plusieurs clubs européens à l’affût d’une opportunité.

‎La Roma croit tenir un avantage

‎Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, la nouvelle a été accueillie avec optimisme du côté de l’AS Roma. Les dirigeants italiens estimeraient que la pression exercée sur Marseille pourrait affaiblir sa position dans les discussions concernant Greenwood. ‎

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L’OM espérerait récupérer entre 50 et 55 millions d’euros grâce à un éventuel transfert de son attaquant vedette. Toutefois, la formation romaine serait davantage disposée à investir autour de 40 millions d’euros. La véritable bataille pourrait donc se jouer dans les semaines à venir.

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Entre les exigences financières marseillaises et la conviction de ses prétendants que le temps joue désormais contre le club phocéen. Une chose apparaît claire déjà : les sanctions de l’UEFA ne constituent pas seulement un problème administratif. Elles pourraient influencer directement l’avenir de Mason Greenwood et remodeler la stratégie estivale de l’OM.