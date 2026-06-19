Coup de théâtre à l’OM : L’accord Greenwood – Rome menacé

Poussé vers la sortie par l’OM, Mason Greenwood semblait à un pas de rejoindre l’AS Rome. Sauf que la concurrence s’agrandit et elle est d’un sacré niveau.

Mercato OM : L’AS Rome en difficulté pour Greenwood

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Les nouveaux dirigeants de l’Olympique de Marseille ont une mission très claire sur ce mercato. Il faudra générer des fonds rapidement pour assainir les finances du club. C’est dans ce sens que Mason Greenwood est poussé vers la sortie. Le talent et l’efficacité de l’attaquant anglais sont indéniables.

Il a terminé meilleur buteur de l’OM lors des dernières saisons. Les Phocéens espèrent toucher un joli chèque sur son départ. D’autant plus qu’ils devront verser 40 % de sa future revente à Manchester United. Les exigences financières de l’OM freinent pour l’instant la finalisation du deal.

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L’AS Rome a déjà obtenu l’accord du clan Greenwood. Mais elle reste bloquée sur une offre de 40 millions d’euros pour son transfert. Une proposition largement insuffisante pour l’état-major olympien. Les Phocéens réclament plus de 50 millions d’euros avant de céder leur meilleur atout offensif.

Arsenal et Tottenham s’invitent dans la danse

Ce désaccord économique profite à une concurrence qui s’intensifie. Alors que l’Atlético Madrid et la Juventus suivent de loin la situation, deux clubs anglais s’invitent dans la bataille. L’Equipe assure qu’Arsenal et Tottenham tentent de rapatrier l’ancien Mancunien.

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