Mercato OM : Monaco provoque la colère de Stéphane Richard  

Monaco double Marseille. Les dirigeants monégasques s’apprêtent à boucler un transfert qui provoque la colère de l’OM.

Mercato OM : Monaco souffle Caio Henrique à Marseille

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La direction de l’OM a changé d’ère. La page Pablo Longoria et Medhi Benatia est définitivement tournée. Désormais, le président Stéphane Richard et son directeur sportif Grégory Lorenzi tiennent les rênes de l’OM. Ce nouveau duo s’active sans relâche pour remodeler l’effectif marseillais.

C’est dans ce contexte que l’insider Val révélait un vif intérêt de l’Olympique de Marseille pour Caio Henrique. Marseille le voulait. Monaco en a décidé autrement. En secret, l’ASM a court-circuité les discussions pour négocier le départ de l’international brésilien avec une tout autre écurie.

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Selon plusieurs sources, la Principauté a trouvé un accord total avec l’Ajax Amsterdam pour le transfert du joueur. L’opération va rapporter entre 9 et 10 millions d’euros. Tout est presque bouclé. Le milieu de terrain a déjà donné son feu vert pour arborer les couleurs du géant néerlandais, et seuls quelques détails administratifs séparent encore les deux clubs de l’officialisation.

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Pour rappel, le gaucher de 28 ans s’était installé sur le Rocher en 2020. Arrivé en provenance de l’Atlético de Madrid, il avait coûté 8 millions d’euros à l’époque. Six ans plus tard, c’est à Amsterdam qu’il s’en va, laissant Marseille avec un goût amer.