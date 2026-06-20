Mercato OM : Décision prise, il va prendre la direction de l’Italie  

Le divorce se précise entre l’OM et Hamed Junior Traoré. Un club italien lui tend la main pour le relancer.

Mercato OM : Hamed Junior Traoré sur le départ

La suite après cette publicité

C’est un véritable coup qui se joue à Marseille. Prêté l’été dernier par Bournemouth, Hamed Junior Traoré va s’engager définitivement avec l’OM à cause d’une obligation d’achat automatique. Mais son séjour sur la Canebière va être de courte durée. Le club phocéen, étranglé par ses finances, doit s’en séparer, d’autant plus que le Genoa pousse déjà pour recruter l’ailier ivoirien.

La situation comptable de l’OM alerte tout le monde. Certes, l’UEFA accorde un sursis d’un an pour redresser la barre. Cependant, le club phocéen subit une surveillance étroite et redoute son prochain examen devant la DNCG en fin de mois. Le mot d’ordre est de vendre. Cette urgence fragilise le directeur sportif, Grégory Lorenzi, lors des tractations.

Lire aussi : Mercato OM : Greenwood, la liste de ses courtisans se réduit !

À voir

Mercato ASSE : Loïc Perrin annonce un crack à Saint-Étienne

Face à lui, les clubs acheteurs dictent leurs conditions en position de force. Le marché s’active donc autour des joueurs olympiens. Parmi eux, Hamed Junior Traoré attise les convoitises. Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, le Genoa cible activement l’ailier de 26 ans.

Marseille va débourser 7,5 millions d’euros pour finaliser son transfert avec Bournemouth. Mais à peine arrivé officiellement, l’ancien Auxerrois pourrait plier bagage. On imagine que Grégory Lorenzi validera son départ sans la moindre hésitation afin de renflouer les caisses. Son corps l’a souvent trahi cette année.

Lire la suite sur l’OM

OM : Un ancien de L1 détruit Marseille et Mason Greenwood

Mercato : L’OM insiste pour un redoutable buteur à 20 M€

À voir

Mercato PSG : Luis Campos déniche un monstre en Italie

Ralenti par les blessures, son bilan sous le maillot blanc n’est pas convaincant. Cette fragilité physique n’effraie pas pour autant les dirigeants du Genoa. Le club italien se souvient surtout de ses performances passées en Serie A, à l’époque où le joueur brillait sous les maillots d’Empoli, de Sassuolo et de Naples. L’OM réussira-t-il à convaincre les Rossoblu de s’aligner sur les 7,5 millions d’euros initialement promis aux Anglais ? Les négociations ne font que commencer.