Mercato : Rude bataille entre l’OM et Rennes pour cette star  

La direction de l’OM bouge les lignes pour s’offrir Pablo Pagis cet été. Mais le FC Lorent reste intransigeant sur le tarif fixé.

Mercato : L’OM accélère pour Pablo Pagis

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20 millions d’euros. C’est la somme réclamée par le FC Lorient pour libérer Pablo Pagis. Face à cette exigence, les courtisans fuient. L’OM, le Stade Rennais, le RC Lens et l’Olympique Lyonnais flairent tous le coup, mais hésitent à passer à l’attaque.

L’ailier de 23 ans refuse de prolonger son contrat. Cet engagement se terminant dans un an, un départ estival devient inévitable. Ses agents s’activent donc pour lui trouver une formation ambitieuse, qualifiée en Coupe d’Europe. Le profil du joueur séduit largement grâce à sa belle marge de progression.

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L’Olympique de Marseille est venu aux renseignements. La réponse lorientaise a glacé les dirigeants olympiens. Le transfert coûtera 20 millions d’euros. Devant un tel montant, les acheteurs reculent. Les discussions s’annoncent d’ailleurs complexes pour toutes les équipes sur le coup. L’insider Mohamed Toubache-Ter confirme cette tendance en expliquant que l’entourage du joueur multiplie les démarches pour débloquer la situation.

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Pagis pourrait honorer sa dernière année en Bretagne. Ce choix priverait Lorient d’une indemnité importante, mais offrirait au joueur une liberté totale l’été prochain. Rennes et Lens explorent déjà d’autres pistes plus réalistes. Les Rennais ont d’ailleurs finalisé l’arrivée d’Issa Soumaré pour compenser cet échec. La retenue est désormais générale. Qu’il s’agisse de Lyon, de Rennes, de Lens ou de Marseille, les finances des clubs de l’élite ne permettent pas une telle folie.