OM : Un ancien de L1 détruit Marseille et Mason Greenwood

‎Mason Greenwood continue de susciter des critiques à l’OM après une saison compliquée et un avenir en suspend. Younès Belhanda, l’ancien international marocain, a dressé un constat sévère sur la situation marseillaise et n’a pas hésité à remettre en question l’exemplarité de l’attaquant anglais, de quoi relancer un débat déjà sensible sur la Canebière.

‎Une analyse sans concession sur le niveau de l’OM

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‎Invité sur les ondes de RMC Sport, Younès Belhanda n’a pas cherché à ménager les supporters marseillais. L’ancien champion de France avec Montpellier estime que le prestige historique du club ne correspond plus à sa réalité sportive actuelle. ‎« Dans l’état sportif actuel, l’OM est devenu une équipe quelconque », lance-t-il d’entrée.

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« Ce n’est plus un grand club, il va falloir le faire entendre aux supporters », a-t-il poursuivi. Avant d’ajouter : « Aujourd’hui, sportivement, c’est devenu une équipe moyenne ». Des propos particulièrement forts lorsqu’ils concernent un club qui reste l’un des plus populaires du football français.

‎Greenwood également dans le viseur

‎Ce n’est pas la première fois que Belhanda s’en prend à l’environnement marseillais. Quelques semaines auparavant, il avait déjà ciblé Mason Greenwood, pourtant auteur d’une saison statistiquement solide sous les couleurs olympiennes.

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‎« À ce qu’il paraît, à l’entraînement ce n’est pas ça. J’ai eu des échos… Il fait ce qu’il veut », avait-il affirmé. Plus incisif encore, il ajoutait : « S’il te met une mauvaise ambiance, il a des passe-droits. Ce n’est pas le bon exemple. Un leader offensif, il faut qu’il donne le bon exemple à l’entraînement et en dehors. »

‎Une sortie qui relance le débat marseillais

‎Ces déclarations interviennent dans un contexte où l’OM cherche à reconstruire un projet sportif crédible après une saison décevante. Elles traduisent aussi une réalité souvent observée dans le football moderne : les performances individuelles ne suffisent pas toujours à masquer les fragilités collectives.

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‎La force de Marseille demeure son public, souvent considéré comme le plus passionné de France. Mais les propos de Belhanda rappellent qu’au très haut niveau, la réputation d’un club se mesure avant tout à sa stabilité sportive, à ses résultats et à son exigence quotidienne. Une analyse sévère, mais qui ne manquera pas d’alimenter les discussions autour de l’avenir de l’OM.