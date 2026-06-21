Mercato PSG : Luis Campos sur un double coup à 75M€

‎Le PSG pourrait rapidement alimenter ses finances avant de passer à l’offensive sur le mercato. Avec les départs envisagés de Kang-In Lee et de Randal Kolo Muani, le club parisien espère récupérer près de 75 millions d’euros pour préparer la suite de son mercato estival.

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‎Le chantier estival a déjà commencé dans la capitale. Après une saison particulièrement réussie sur le plan collectif, les dirigeants parisiens souhaitent remodeler certains secteurs de l’effectif afin de conserver leur avance sur la concurrence européenne. ‎Dans cette optique, Kang-In Lee apparaît comme l’un des candidats les plus sérieux au départ.

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Moins utilisé ces derniers mois, l’international sud-coréen souhaiterait retrouver davantage de responsabilités. L’Atlético de Madrid suivrait son dossier avec attention tandis que le Paris Saint-Germain valorise son transfert à hauteur de 35 millions d’euros.

‎Un pactole attendu pour lancer la suite du mercato

‎L’autre dossier concerne Randal Kolo Muani. Revenu d’un prêt, l’attaquant français ne semble plus entrer dans les plans du club. Malgré une aventure parisienne en deçà des attentes, sa cote demeure solide sur le marché européen. ‎La Juventus surveillerait notamment sa situation. Le PSG espère récupérer environ 40 millions d’euros grâce à son transfert.

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Additionnées, les ventes potentielles de Kang-In Lee et de Kolo Muani représenteraient 75 millions d’euros. Une somme importante qui offrirait à Luis Campos et Paris une marge de manœuvre supplémentaire pour renforcer l’effectif et poursuivre la construction d’un groupe capable de rester au sommet du football européen.