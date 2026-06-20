INFO Mercato : C’est bouclé ! Kang-In Lee quitte le Paris SG

À deux ans de la fin de son contrat, Kang-In Lee va quitter les rangs du PSG durant ce mercato estival. Le milieu offensif sud-coréen se rapproche sérieusement d’un retour en Espagne. Explications.

Mercato PSG : Accord entre Kang-In Lee et l’Atlético Madrid !

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Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Kang-In Lee ne sera pas dans l’effectif du Paris SG la saison prochaine. Désireux d’avoir de la régularité sur le terrain, le milieu offensif de 25 ans s’apprête à faire ses adieux au club de la capitale française.

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Si le FC Barcelone a approché son entourage ces derniers jours, l’international sud-coréen semble avoir déjà tranché concernant la suite de sa carrière. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, c’est bien l’Atlético Madrid qui serait proche d’un accord contractuel avec Kang-In Lee.

« Kang-In Lee, autre priorité majeure de l’Atlético Madrid aux côtés de Grimaldo — les négociations avec le joueur sont bien avancées. Un accord sur les conditions personnelles se profile et l’Atléti s’apprête à entamer les discussions avec le PSG », rapporte le spécialiste mercato sur son compte Twitter. En Espagne, la presse du jour ne se fait pas non plus de souci concernant le dénouement de ce dossier.

Un écart de 10M€ à régler entre le PSG et l’Atlético

Arrivé à l’été 2023 en provenance de Majorque contre un chèque de 22 millions d’euros, Kang-In Lee devrait retrouver la Liga dès la saison prochaine. Le journal Mundo Deportivo confirme que le protégé de Luis Enrique s’est mis bien d’accord avec les Colchoneros sur les termes de son futur contrat.

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Le club espagnol va désormais s’atteler à s’entendre avec Luis Campos, conseiller sportif du PSG, sur le montant du transfert. Si le Paris Saint-Germain réclame 35 millions d’euros, l’Atlético Madrid, lui, propose 25 millions d’euros. Les deux clubs vont régler cet écart de 10 millions d’euros avant de finaliser le deal.

D’après le quotidien catalan, l’Atlético Madrid a déjà l’accord de Lee. Le partenaire de Désiré Doué a déjà pris la décision de quitter la capitale française. Après avoir laissé filer Bernardo Silva, l’Atlético Madrid a intensifié ses contacts avec le Paris Saint-Germain. Le double champion d’Europe réclame une somme supérieure à 35 millions d’euros pour le Sud-Coréen.

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L’Atlético est conscient de la nécessité d’agir vite, car les performances du milieu offensif lors de la Coupe du Monde pourraient attirer l’attention d’autres clubs. L’affaire pourrait donc se régler rapidement dans les jours à venir.