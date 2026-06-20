Mercato PSG : Campos débusque une sensation du Mondial 2026

Désireux d’attirer un nouveau magicien au milieu de terrain pour renforcer l’effectif de Luis Enrique la saison prochaine, Luis Campos, conseiller sportif du PSG, serait sur les traces de l’une des sensations de la Coupe du Monde 2026. Explications.

Mercato PSG : Luis Campos s’active pour Scott McTominay

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Maillon fort de Manchester United avant d’exploser du côté de Naples, Scott McTominay porte l’Écosse en Coupe du Monde. Si bien que le milieu de terrain pourrait voir son avenir basculer à l’issue de la compétition et du mercato estival. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures le journal Il Mattino, le natif de Lancaster aurait reçu trois offres, dont celle du PSG, pour cet été.

Poussé dehors à Manchester United en 2024, Scott McTominay a su rebondir de manière spectaculaire au SSC Naples, où il a été l’un des grands artisans du titre de 2025. Capable de récupérer les ballons, mais aussi d’être à la finition, il vient encore de réaliser une grande saison avec 14 buts et 4 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues.

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À 29 ans, McTominay semble au sommet de son art, et Luis Campos souhaite le voir intégrer à l’effectif de Luis Enrique dès la saison prochaine. D’après le média transalpin, l’entraîneur du Paris Saint-Germain apprécierait tout particulièrement un élément capable de donner du rythme, d’apporter une dimension physique et d’être aussi à la finition des actions, en plus de son jeu de tête très précieux. Mais il faudra livrer bataille dans ce dossier.

José Mourinho veut récupérer son ancien joueur

Tout comme le PSG, le Real Madrid serait également positionné pour recruter Scott McTominay durant ce mercato d’été. Après l’avoir managé à Manchester United entre 2016 et 2018, José Mourinho aimerait intégrer son ancien joueur à son collectif à Santiago Bernabeu. Sous pression, le Napoli aurait déjà répondu en proposant une prolongation de contrat à son numéro 8.

Actuellement lié jusqu’en juin 2028, l’international écossais pourrait pousser le curseur jusqu’à 2030 au pied du Vésuve s’il acceptait l’offre du Napoli. Mais le « Special One » serait déterminé à tout mettre en oeuvre pour récupérer son ancien protégé. Tout comme le Paris SG qui veut avoir dans ses rangs le 18e du Ballon d’Or 2025.

Toujours selon la presse italienne, Scott McTominay, conscient d’être à un tournant de sa carrière, n’exclut aucune possibilité, celle de prolonger à Naples, ou de s’offrir un dernier gros challenge chez un autre cador européen.

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Cependant, aucune réponse n’est possible avant son retour des États-Unis et de la Coupe du Monde. Évalué à 40 millions d’euros, McTominay pourrait donc être l’un des tubs de ce mercato entre le Paris Saint-Germain, le Real et le Napoli.