PSG Mercato : Luis Enrique réclame un cadre du Barça à 60M€

Après Michael Olise, un autre joueur de l’équipe de France intéresserait aussi le PSG. Désireux de doubler le poste d’Achraf Hakimi, Luis Enrique réclamerait à Luis Campos le recrutement d’un cadre du Barça.

PSG Mercato : Luis Enrique en pince pour Jules Koundé

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À la lutte avec le Real Madrid pour arracher Michael Olise au Bayern Munich, le PSG pourrait ouvrir un autre front du côté du FC Barcelone durant ce mercato estival. D’après les informations du journaliste Alex Rodriguez Sanchez, Luis Enrique penserait notamment à Jules Koundé pour renforcer son secteur défensif la saison prochaine.

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L’entraîneur parisien aurait ainsi demandé à sa direction de tout mettre en oeuvre pour signer l’international français, qui ne serait pas certain de rester en Liga la saison prochaine après quatre saisons passées sous les couleurs du Barça. Avec les ennuis judiciaires d’Achraf Hakimi, qui a être jugé prochainement pour viol, le PSG souhaite à mettre la main sur un arrière droit et Jules Koundé possède le profil recherché.

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Capable de jouer à droite comme dans l’axe de la défense, l’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux pourrait ainsi faire l’objet d’une offensive de Luis Campos durant ce mercato estival. Sous contrat jusqu’en juin 2030 et évalué à 60 millions d’euros sur Transfermarkt, le joueur de 27 ans n’est pas officiellement sur le marché, mais une offre conséquente pourrait faire réfléchir le club catalan, qui a besoin de liquidités pour équilibrer ses comptes. Un transfert au PSG pourrait surtout permettre à Koundé de toucher un très gros salaire.

Jules Koundé aligné sur Kvaratskhelia au Paris SG ?

Après Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery et Désiré Doué, le vestiaire du Paris SG pourrait compter un autre joueur de l’équipe de France dès cet été avec Jules Koundé. Après quatre ans de bons et loyaux services, le natif de Paris réfléchirait à son avenir et l’idée de venir défendre les couleurs du club phare de sa ville natale ne lui déplairait pas forcément.

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Surtout qu’au sein de l’effectif de Luis Enrique, il pourrait être récompensé par un gros salaire. En effet, Alex Rodriguez Sanchez rapporte que Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à lui offrir des revenus semblables à ceux de Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé, ce qui a de quoi faire réfléchir.

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La perspective d’évoluer au quotidien avec de nombreux internationaux français pourrait aussi jouer dans la décision de Jules Koundé, qui ne se penchera pas sur sa situation personnelle avant la fin de la Coupe du Monde.