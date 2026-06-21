Mercato ASSE : Ekwah, un fiasco à 6M€ qui vire au cauchemar

‎Avec Pierre Ekwah, l’ASSE pensait sécuriser l’avenir de son milieu de terrain en investissant près de 6 millions d’euros lors du dernier mercato estival. Quelques mois plus tard, le club stéphanois se retrouve confronté à une situation bien plus complexe, avec un joueur dont l’avenir reste bloqué et une valeur marchande en forte baisse.

‎Mercato ASSE : Un investissement qui n’a jamais porté ses fruits

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‎Lorsque les dirigeants stéphanois ont décidé de lever l’option d’achat de Pierre Ekwah après son prêt en provenance de Sunderland, l’objectif était clair : bâtir autour d’un élément considéré comme important pour l’avenir du club. ‎La réalité a rapidement pris une autre direction.

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Après la relégation de l’ASSE en Ligue 2 il y a deux saisons, le milieu de terrain de 24 ans n’a pas manifesté l’envie de poursuivre son aventure dans le Forez. Une situation délicate qui a rapidement fragilisé un dossier pourtant présenté comme stratégique.

‎Watford reste silencieux pour Ekwah

‎Pour tenter de débloquer la situation, Saint-Étienne avait accepté un prêt à Watford. L’idée était simple : permettre au joueur de retrouver de la valeur et convaincre le club anglais de le conserver définitivement. ‎

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Mais selon les informations du Progrès, aucun signal concret n’est arrivé de Watford. Les dirigeants anglais ne semblent pas disposés à accélérer les discussions, laissant Pierre Ekwah dans une position inconfortable à l’approche de la reprise.

‎Une perte financière qui inquiète les Verts

‎Le constat est sévère pour l’AS Saint-Etienne. Le club a investi près de 6 millions d’euros pour recruter définitivement le joueur et pourrait aujourd’hui récupérer bien moins en cas de transfert. ‎La donnée la plus marquante réside dans l’évolution de sa valeur estimée.

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Selon Transfermarkt, celle-ci avoisine désormais les 2 millions d’euros. En quelques mois seulement, l’écart est considérable. Pour un club en reconstruction après sa descente en Ligue 2, ce dossier illustre parfaitement les risques d’un recrutement coûteux qui ne produit pas les effets attendus.