Mercato PSG : Luis Campos relance un dossier XXL, c’est du lourd !  

La direction du PSG a trouvé un nouveau crack en Angleterre pour ce mercato estival. Les négociations vont bientôt s’accélérer.

Mercato PSG : Jaydee Canvot, la doublure idéale de Nuno Mendes ?

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Le PSG s’active pour sécuriser son couloir gauche. Si le titulaire indiscutable reste Nuno Mendes, la direction parisienne cherche à pallier une éventuelle absence du Portugais. Pour doubler ce poste, le club de la capitale mise sur un talent tricolore.

L’an dernier, Nuno Mendes a encore livré des performances XXL. Il est très solide en défense et aussi décisif. Il a contribué au sacre du Paris SG en championnat et en C1. Bilan : 6 pions et 7 offrandes en 37 matchs, toutes compétitions confondues. Le PSG a besoin d’un second souffle à ce poste. Selon L’Équipe, les recruteurs parisiens s’intéressent de près au jeune Jaydee Canvot.

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À 19 ans, ce footballeur français affiche une maturité tactique impressionnante pour son âge. Sa force ? Une excellente lecture du jeu qui lui permet d’anticiper sereinement les actions adverses. Initialement formé comme défenseur central, le joueur brille aussi par sa polyvalence en évoluant régulièrement au milieu de terrain.

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Formé au Toulouse FC, Jaydee Canvot a rejoint l’Angleterre l’été dernier. Il évolue actuellement sous les couleurs de Crystal Palace. Il met tout le monde d’accord en Premier League. Ses performances continuent d’attirer les regards des plus grands clubs européens. Les dirigeants parisiens le suivaient depuis plusieurs mois.