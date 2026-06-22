Mercato : 50M€ ! Le PSG sort le chéquier pour un crack du Mondial

‎Le PSG prépare déjà les contours de son futur secteur offensif sur le mercato. Impressionné par les performances de Crysencio Summerville lors de la Coupe du monde 2026, le club parisien envisagerait de dégainer une offre de 50 millions d’euros afin de prendre de vitesse plusieurs géants européens.

‎Mercato PSG : Summerville, la cote qui grimpe à grande vitesse

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‎La Coupe du monde est souvent une scène où certains talents changent de dimension. Crysencio Summerville semble justement profiter de cette exposition planétaire pour franchir un cap dans sa carrière. Avec deux buts et une passe décisive depuis le début de la compétition, l’ailier néerlandais attire désormais tous les regards.

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‎Face à la Suède, les Pays-Bas ont largement dominé les débats et le joueur de West Ham a encore démontré sa capacité à faire basculer une rencontre. Percutant, imprévisible et efficace dans les derniers mètres, il possède un profil particulièrement recherché sur le marché actuel.

‎Paris veut anticiper la concurrence

‎Selon les informations de Caught Offside, le PSG prépare une offensive estimée à 50 millions d’euros pour convaincre West Ham de céder son attaquant. Une somme importante qui traduit l’intérêt réel des dirigeants parisiens pour le Néerlandais, qu’il suivait déjà depuis plusieurs mois.

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Ce dossier s’inscrit dans un contexte particulier. Plusieurs mouvements sont attendus dans le secteur offensif parisien et Luis Campos travaille déjà sur les profils capables d’apporter de la vitesse, du déséquilibre et de la créativité. Summerville coche précisément ces critères.

‎Une bataille européenne déjà lancée

‎Le club de la capitale n’est toutefois pas seul sur ce dossier. Naples et l’AC Milan surveillent attentivement l’évolution de l’international néerlandais, convaincus eux aussi de son potentiel à très haut niveau. ‎Manchester United reste également attentif à la situation, même si les dirigeants mancuniens jugeraient actuellement le montant demandé trop élevé.

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Cette prudence pourrait offrir une fenêtre d’opportunité au PSG, qui dispose déjà de contacts établis avec West Ham. ‎Dans ce contexte, Paris cherche surtout à agir avant que la valeur du joueur ne continue de s’envoler. À seulement quelques matches du terme du Mondial, chaque nouvelle prestation de Summerville pourrait renforcer un peu plus son statut de priorité sur le marché des transferts.