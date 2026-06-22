Mercato OL : Bologne exige des garanties pour Orel Mangala

Réclamé par le nouvel entraîneur de Bologne FC, Orel Mangala pourrait quitter l’OL cet été. Le club italien exige cependant des garanties sur son état physique.

OL Mercato : Bologne veut voir le dossier médical d’Orel Mangala

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Après le transfert d’Afonso Moreira de l’OL au Bayer Leverkusen, celui d’Orel Mangala se met en place. Il est dans le viseur du FC Bologne. Le nouvel entraîneur du club de Serie A a glissé son nom aux dirigeants italiens. Pour renforcer son équipe dans l’entrejeu, Domenico Tedesco a choisi le milieu de terrain de Lyon, qu’il avait dirigé en sélection de Belgique.

Selon les informations de Tuttomercatoweb, l’international belge (23 sélections) est sollicité sous la forme d’un prêt avec une option d’achat. Avant de lancer véritablement les négociations avec le club rhodanien, la direction du Bologne FC veut s’assurer de la santé du joueur de 28 ans.

« Bologne veut relancer la carrière de Orel Mangala, après une saison passée en grande partie sur le banc. […]. Le club souhaite s’assurer de l’état de santé du joueur appartenant à Lyon avant de passer à l’action », a souligné Nicolas Righi, journaliste du média transalpin.

La rupture du ligament croisé subie en janvier 2025 en cause

Il faut rappler que le milieu défensif de l’Olympique Lyonnais avait été victime d’une rupture du ligament croisé, lors de son prêt à Everton fin août 2024. Il avait passé 10 mois sans jouer (de janvier à novembre 2025). Revenu à Lyon, il a pris part à seulement 14 bouts de matchs (soit 509 minutes de jeu) la saison dernière. D’où la prudence du club bolonais pour le joueur convoité.

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Pour mémoire, Orel Mangala a été acheté à Nottingham Forest pour 35 millions d’euros, soit 11,7 millions d’euros de prêt payant, plus 23,4 millions d’euros pour son transfert définitif. A cause de sa longue absence du terrain, il est désormais valorisé à 9 millions d’euros et dispose encore de deux ans de contrat à l’OL.