Mercato OL : Un taulier de Lyon vers Crystal Palace de Sage

Un joueur de l’OL est en passe de rejoindre Crystal Palace, grâce à Pierre Sage, le nouvel entraîneur du club de Premier League.

OL Mercato : Pierre Sage réclame Maitland-Niles à Crystal Palace

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L’OL prépare un autre transfert à la suite de celui d’Afonso Moreira à Leverkusen, cette semaine. C’est un impératif pour le club rhodanien ! Il doit faire des ventes pour renflouer ses caisses vides, avant son audience à la DNCG, le mardi 23 juin.

La direction lyonnaise n’a pas dressé une liste de joueurs à transférer, mais elle reste attentive aux probables propositions. Une offre devrait d’ailleurs tomber pour Ainsley Maitland-Niles, qui n’a plus qu’un an de contrat à Lyon.

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Selon les informations de Foot Mercato, Pierre Sage (47 ans) a soufflé son nom aux décideurs de Crystal Palace pour le recruter.

Crystal Palace ciblerait Ainsley Maitland-Niles 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pour son mercato d'été ! ☀️



Pierre Sage pourrait piocher dans son ancien club pour renforcer les Eagles avec un joueur qu'il connaît bien. 👀



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Sage séduit par l’expérience et la polyvalence de l’Anglais

Ayant dirigé l’international Anglais (5 sélections) à l’Olympique Lyonnais (entre fin novembre 2023 et fin janvier 2025), le technicien français apprécie énormément son profil polyvalent. Il est aussi à l’aise dans la position de milieu de terrain (central ou droit) qu’au poste d’arrière latéral droit où il évolue souvent chez les Gones.

Ancien joueur d’Arsenal (2014-2023), Ainsley Maitland-Niles connaît bien le championnat britannique. Il a joué à Ipswich Town, à West Bromwich Albion ou encore à Southampton, en prêt du club londonien.

En dehors de la Premier League, le natif de Londres a aussi une expérience en Serie A où il a porté les couleurs de l’AS Rome en 2022, avant de de déposer ses valises à l’OL.

Mercato : 10 M€ pour céder Ainsley Maitland-Niles ?

Ainsley Maitland-Niles a débarqué d’Arsenal, librement, pour s’engager avec le club rhodanien le 7 aout 2023. Après trois saisons consécutives sous le maillot des Gones, il est valorisé à 10 millions d’euros par Transfermarkt.

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Michele Kang, la patronne de Lyon, devrait ouvrir les négociations avec Crystal Palace à partir de ce montant. Pierre Sage doit désormais convaincre les dirigeants des Eagles, afin qu’ils se plient en quatre pour rapatrier le Britannique.