Mercato OL : Outre David, Lyon vise un attaquant de la Juve

Alors que l’arrivée de Julien Duranville à l’OL est annoncée, l’intérêt du club rhodanien pour Loïs Openda est révélé.

OL Mercato : David en priorité, Duranville en alternative

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L’OL cherche un attaquant pour remplacer Endrick, reparti au Real Madrid. Jonathan David (26 ans) de la Juventus est la cible prioritaire. L’ancien buteur de Lille a connu une première saison compliquée à Turin, en raison d’un souci d’adaptation.

Le club rhodanien souhaite le rapatrier en Ligue 1, sous la forme d’un prêt. Et la Vieille Dame reste ouverte aux négociations. Néanmoins, Lyon pourrait se heurter à l’énorme salaire de l’international Canadien (79 sélections, 42 buts), estimé à près d’un million d’euros mensuel.

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En alternative au dossier Jonathan David qui s’annonce compliqué, l’Olympique Lyonnais garde Julien Duranville (20 ans) sous le coude. Le jeune avant-centre du Borussia Dortmund est déjà d’accord pour rejoindre les Gones, après la demi-saison dernière passée au FC Bâle.

Loïs Openda aussi intéresse L’Olympique Lyonnais

Toutefois, une autre piste menant vers Loïs Openda émerge. Selon de Gianluca Di Marzio, il est ciblé par Lyon. Ancien attaquant du RC Lens, il a rejoint la Juve également l’été dernier. Mais il n’a pas pu s’imposer face à Jonathan David et Dusan Vlahovic.

L’OL songe à l’idée de récupérer l’international Belge (33 sélections), afin de lui offrir une opportunité pour se relancer en Ligue 1 où il avait été le meilleur buteur de l’équipe lensoise, avant de rejoindre le RB Leipzig, en 2023.

Le club présidé par Michele Kang n’a certes pas un énorme budget pour recruter, mais il se montre très ambitieux sur le marché des transferts. Pour Loïs Openda, il devrait se retrousser les manches, car la concurrence est très forte. L’Eintracht Francfort, l’AS Monaco, Nottingham Forest ou encore Leeds United envisagent aussi de le recruter.

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Acheté à près de 43 millions d’euros, l’avant-centre de 26 ans est valorisé à 25 millions d’euros, après sa saison totalement ratée (2 buts en 34 matchs disputés).