Mercato : Le Stade Rennais négocie trois gros transferts  

Les dirigeants du Stade Rennais veulent opérer certains changements pendant ce mercato estival. Ils préparent trois transferts de poids.

Mercato : Le Stade Rennais prépare trois gros coups

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La direction du Stade Rennais fouille un peu partout pour apporter de tonus à l’équipe de Franck Haise. Les dirigeants bretons accélèrent certains dossiers pour modeler l’effectif en vue de la saison prochaine. L’avenir d’Alidu Seidu préoccupe la direction. Pour clarifier la situation, l’insider Mohamed Toubache-Ter a apporté des précisions de taille.

Le défenseur ghanéen n’est pas poussé vers la sortie. Le club compte sur lui. « Le Stade Rennais ne considère pas Alidu Seidu comme indésirable, au contraire ! En revanche, un accord de principe existe : si une offre satisfaisante arrive pour tout le monde, il partira. », a-t-il dit. Rennes gère donc ce dossier sans pression. Le joueur ne sera pas bradé, mais la porte reste ouverte en cas de proposition séduisante.

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La priorité du moment concerne le poste de gardien de but. Les discussions progressent bien pour recruter une doublure fiable de Brice Samba. Même si l’identité du joueur reste secrète, le staff rennais souhaite renforcer ce poste au plus vite.

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En parallèle, les dirigeants du Stade Rennais gèrent deux gros dossiers. En défense, Lilian Brassier pourrait plier ses bagages cet été. Ce dernier n’entre pas pleinement dans les plans du coach Franck Haise. En attaque, l’avenir de Breel Embolo est incertain. L’international suisse fustige son faible temps de jeu et envisage de quitter le navire.