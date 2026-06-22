Mercato RC Lens : Ça s’accélère, un redoutable milieu arrive

Les dirigeants du RC Lens se lancent sur un jeune milieu danois pour ce mercato estival. Mais il y a une rude concurrence.

Mercato : Le RC Lens lorgne un crack danois

La suite après cette publicité

Le RC Lens s’active pour la Ligue des Champions. Pour briller sur tous les fronts, le club artésien doit s’armer. Les recruteurs multiplient donc les pistes estivales afin de bâtir un effectif compétitif. Une cible prioritaire se dessine déjà.

Selon Ligue 1+, le club nordiste courtise Thomas Jørgensen. Ce milieu de terrain de 20 ans, lié à Viborg FF jusqu’en 2028, sort d’une saison remarquable. Ses statistiques sont impressionnantes. 5 buts marqués, 9 passes décisives en 36 matchs disputés. Le Danois est devenu le moteur de son équipe. Ses solides performances attisent les convoitises des géants européens.

À voir

Mercato FC Nantes : C’est fait, un nouveau débarque à Nantes

Lire aussi : Mercato RC Lens : L’arrivée d’un défenseur annulée ?

Le dossier s’annonce rude. Le Racing Club de Lens affronte une concurrence XXL, tant en France qu’à l’étranger. En France, Lille et Toulouse craquent pour la pépite. En Allemagne, Hambourg et Hoffenheim se déchirent pour le jeune crack. En Belgique, Standard de Liège et KRC Genk sont en lutte pour le recruter cet été.

Lire la suite sur le RC Lens

Mercato : Incroyable ! L’OM annule l’arrivée de Malang Sarr

Mercato : Officiel ! le RC Lens trouve son nouvel entraîneur

À voir

Mercato PSG : Urgent ! Enrique intervient pour Yan Diomande

Cette rivalité va inévitablement faire grimper le prix. Le RC Lens doit vite agir pour réussir ce coup. Pour devancer ses rivaux, la direction lensoise compte sur un argument de poids : la Ligue des Champions. Thomas Jørgensen pourra disputer cette compétition européenne et se montrer davantage au monde entier. Les Sang et Or pourraient dégainer une offre concrète dans les prochaines semaines.