Mercato RC Lens : L’arrivée d’un défenseur annulée ?

Depuis la semaine dernière, le nom du défenseur de l’Olympiakos Giulian Biancone revient du côté artésien. Mais le club temporise en attendant son nouvel entraîneur.

Mercato : Le RC Lens temporise avant de signer Biancone

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Le départ soudain de Pierre Sage, qui n’a pas encore été officiellement annoncé par le club, a mis quelques grains de sable dans la machine lensoise. Le RC Lens est en effet intéressé par le défenseur français Giulian Biancone, mais veut patienter jusqu’à la nomination de son nouvel entraîneur pour lui faire valider ce profil.

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Le joueur de 26 ans, formé à l’AS Monaco est actuellement à l’Olympiakos où il sort d’une saison où il aura peu joué. Il cumule 947 minutes en championnat, avec 7 apparitions en Champions League. Le club grec ne serait pas contre son départ, au vu de son statut dans l’effectif.

Sa dernière saison en tant que titulaire remonte à 2021 avec l’ESTAC Troyes. Il sera transféré pour 10 millions d’euros à Nottingham Forest, où il ne jouera presque pas. Ce défenseur polyvalent d’1,87 m peut très bien jouer central ou latéral. Son contrat court jusqu’en juin 2027.

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Lens veut d’abord trouver son entraîneur

Mais il faudra attendre avant de le voir chez les Sang et Or. Jean-Louis Leca doit d’abord trouver un entraîneur pour remplacer un Pierre Sage toujours en instance de départ, avant de faire venir l’ancien international U19. Aux dernières nouvelles, Patrick Videira, encore sous contrat au Mans, et Olivier Pantaloni, libre de tout contrat depuis son départ du FC Lorient, sont toujours ciblés par les Nordistes.

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Le second retrouverait un homme qu’il connaît bien au poste de directeur sportif, puisqu’il a connu Jean-Louis Leca durant son passage à Ajaccio. Il retrouverait également son ancien adjoint chez les Merlus, Yannick Cahuzac ayant rejoint Lens en tant qu’entraîneur adjoint. L’arrivée de Biancone sera conditionnée par celle du nouvel entraîneur, qui validera ou non son profil.

Openda dans le secteur offensif

Côté joueurs, Loïs Openda est sur les tablettes du board lensois pour un retour, lui qui avait marqué les supporters après sa saison à 21 buts en 2022-2023. Il sort d’une saison difficile en Italie et espère se relancer. Le RC Lens doit pallier les départs de Saïd, Saint-Maximin et Thomasson. L’effectif retrouvera l’entraînement le 9 juillet prochain.

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