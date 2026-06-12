Mercato : Officiel ! le RC Lens trouve son nouvel entraîneur

L’entraîneur allemand Dino Toppmöller va devenir le prochain coach du RC Lens. Il va signer pour deux ans. Tout s’est décidé en quelques heures jeudi 12 juin, mais la décision a été prise par Jean-Louis Leca et la direction lensoise de placer leur confiance en l’homme de 45 ans, pour remplacer Pierre Sage, parti à Crystal Palace, en Premier League. Sa préférence pour le 3-4-3 et sa francophonie ont fini de convaincre le club nordiste.

Une piste inattendue

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C’est une arrivée qui surprend au vu des pistes étudiées par le club plus tôt dans le mois, qui étaient dans l’Hexagone et sans expérience européenne. Patrick Videira a finalement décidé de rester au Mans. Olivier Pantaloni semblait tout proche de rejoindre le RC Lens ces derniers jours. Il aurait rejoint son adjoint Yannick Cahuzac et son ancien joueur à Ajaccio, le directeur sportif Jean-Louis Leca. Mais selon les informations de Foot Mercato, l’entraîneur corse ne faisait pas l’unanimité en interne.

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Passé par Lepizig, le Bayern, Francfort…

Reste que Dino Toppmöller arrive dans le championnat de France avec un sacré bagage. Passé d’abord comme entraîneur dans les divisions inférieures en Allemagne, puis au Luxembourg ou encore en Belgique, il rejoint le RB Leipzig en 2020, et devient l’adjoint de l’actuel sélectionneur de la Mannschaft, Julian Nagelsemann. Il le suit au Bayern Munich, avant d’être limogé en même temps que son entraîneur principal.

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Il retrouve une expérience en tant qu’entraîneur principal à l’Eintracht Francfort en juin 2023. Il enchaîne une 6ème puis une 3ème place synonyme de Ligue des champions, lors de sa deuxième saison, avec notamment Omar Marmoush et Hugo Ekitike dans son onze, aujourd’hui respectivement à Manchester City et Liverpool. Sa troisième est plus compliquée, et il est évincé en janvier 2026.

Officialisation à venir

Avec son style offensif et vertical, et son expérience en Ligue des champions, en tant qu’adjoint à Leipzig et au Bayern, puis à Francfort, nul doute que cette signature témoigne d’une volonté du club artésien de rester dans les premières places du classement et de ne pas faire de la figuration en Ligue des champions. À voir si la mayonnaise prendra, sa signature doit être officialisée le 15 juin selon RMC Sport.

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