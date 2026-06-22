Mercato OL : Une pépite quitte Lyon et file au Portugal

Un jeune joueur prometteur, non conservé par l’OL, a filé librement au Portugal où un contrat de trois saisons l’attendrait.

Mercato : L’OL laisse Bryan Meyo libre

La suite après cette publicité

Après cinq années de formation à l’OL, Bryan Meyo a décroché son premier contrat professionnel en juillet 2024. Il avait été auteur de 14 buts et 3 passes décisives en 24 matchs disputés avec l’équipe U19 du club rhodanien, dont il était le capitaine. Il avait justement été promu, grâce à ces performances remarquables.

Toutefois, le joueur de 20 ans n’a pas réussi à gagner sa place au sein de l’équipe de Paulo Fonseca. Depuis la signature de son contrat pro, il a joué 16 matchs avec la Réserve, sans aucune apparition en équipe A.

N’entrant pas dans les plans du staff technique actuel de l’Olympique Lyonnais, le jeune attaquant a été laissé libre. Il figurait sur la liste des jeunes joueurs non conservés à l’issue de la saison dernière.

Le jeune attaquant Franco-Gabonais rebondit au Portugal

Quelques semaines après son départ de Lyon, Bryan Meyo va déposer ses valises au Portugal. Selon le média Record, il est en passe de s’engager avec le SC Torreense, en deuxième division portugaise. Un contrat de trois ans l’attendrait déjà dans le club du District de Lisbonne.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Un taulier de Lyon vers Crystal Palace de Sage

À voir

Mercato RC Lens : Ça s’accélère, un redoutable milieu arrive

Mercato OL : Bologne exige des garanties pour Orel Mangala

Après avoir porté les couleurs de l’Équipe de France U16 (4 sélections), le joueur formé à l’OL est désormais un international Gabonais. Sélectionné pour la première fois en juin 2025, Bryan Meyo compte 4 sélections et 2 buts avec les Panthères de Pierre-Emerick Aubameyang.