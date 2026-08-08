Coup de théâtre à l’ASSE : Kilmer prêt à mettre le paquet !

Même si l’ASSE n’est pas parvenue à remonter en Ligue 1, ses dirigeants restent très ambitieux sur ce mercato. Kilmer Sports Ventures serait prêt à augmenter son enveloppe consacrée aux recrutements cet été.

Mercato ASSE : Kilmer va lâcher plus de 10 millions d’euros

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C’est un changement notable qui se profile à l’AS Saint-Étienne ! Le club stéphanois, porté par son président Ivan Gazidis et le groupe Kilmer Sports, comptent frapper fort cet été. Les dirigeants de l’ASSE sont prêts à investir plus de 10 millions d’euros sur ce mercato. Cela creuserait l’écart financier avec ses rivaux en Ligue 2.

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Les analyses de Morning Foot le confirme, la valeur cumulée des six joueurs ciblés par l’ASSE dépasse les 14 millions d’euros. La direction des Verts change visiblement sa politique sportive. Elle cible désormais des profils plus matures, tels que Tamar Svetlin ou encore Jakob Breum.

Des recrues avec une moyenne d’âge de 24 ans

L’objectif d’un tel recrutement est d’obtenir un impact immédiat sur le groupe d’Ian Cathro. Les responsables de l’ASSE ambitionnent de faire venir des recrues avec une moyenne d’âge de 24 ans. Les projections statistiques valident cette démarche, avec un indice de compatibilité de 77 %. Le chantier estival reste encore ouvert.

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L’ASSE espère mettre la main sur un nouveau latéral gauche. Un attaquant est aussi attendu afin d’anticiper le probable départ de Lucas Stassin. À l’aube de cette nouvelle saison, Kilmer combine habilement ambition financière et maturité sportive.