Mercato FC Nantes : C’est fait, un nouveau débarque à Nantes  

Les dirigeants du FC Nantes bouclent l’arrivée d’un nouveau crack. Un international camerounais va poser ses valises à Nantes.

Mercato FC Nantes : Un international camerounais va signer

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Le FC Nantes ne veut pas s’éterniser en Ligue 2. Après la relégation, les Canaris visent une remontée la saison prochaine, un objectif qui exige un recrutement estival irréprochable. L’été s’annonce donc chaud à la Beaujoire.

Pour réussir cette mission, Waldemar Kita a tranché en actant le retour de Michel Der Zakarian sur le banc. Le technicien franco-arménien, passé par Montpellier et Caen, ne revient pas pour faire de la figuration. Il veut l’élite, et vite. Mais pour valider ce ticket de retour, il lui faut des renforts de poids. Justement, sa direction vient de lui offrir une recrue.

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Selon les informations de L’Équipe, Wilitty Younoussa va s’engager avec Nantes pour deux saisons. Libre de tout contrat, le milieu de terrain de 24 ans quitte Rodez sans coûter le moindre centime en indemnités de transfert. Pour le FC Nantes, c’est une opération maline. Le club muscle son entrejeu à moindres frais.

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L’international camerounais (2 sélections) connaît bien le football français. Ancien joueur de Dijon, il a fait les beaux jours de Rodez pendant quatre ans, même si son temps de jeu a faibli la saison dernière. Rejoindre la Loire-Atlantique représente pour lui une occasion idéale de se relancer. Intégrer un effectif taillé pour jouer les premiers rôles lui permettra de bousculer la hiérarchie et de postuler à une place de titulaire.