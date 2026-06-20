Mercato FC Nantes : Deux offres XXL sur la table de Kita  

Deux clubs anglais se déchirent pour l’attaquant du FC Nantes, Matthis Abline. Ils préparent des offres XXL pour le jeune crack.

Mercato FC Nantes : Matthis Abline vers l’Angleterre ?

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L’Angleterre craque pour Matthis Abline. Selon Télé Nantes Info, le jeune attaquant du FC Nantes affole la Premier League. Deux entraîneurs français le ciblent : Pierre Sage à Crystal Palace et Régis Le Bris à Sunderland. Le prix pourrait atteindre 35 millions d’euros, bonus inclus. Si ce montant se confirme, les Canaris boucleraient une vente XXL.

Le FC Nantes glisse en Ligue 2. De son côté, Abline sort d’une saison solide. Malgré un FCN aux abois, il a claqué 6 buts. Il n’a malheureusement pas pu sauver la maison jaune de la relégation. Mais son profil attise les convoitises. L’AS Monaco est passé à l’attaque et a dégainé une offre de 15 millions d’euros. Les Kita ont déchiré cette proposition.

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Les Anglais sont prêts à répondre aux exigences financières des dirigeants nantais. Lors du dernier mercato estival, Sunderland avait déjà entamé de négociations pour s’offrir Matthis Abline. Les Black Cats avaient offert 20 millions d’euros pour le Nantais. À ce moment-là, Waldemar Kita en exigeait 50 millions d’euros, provoquant le retrait des Anglais.

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Cette formation est revenue maintenant à la charge et veut revoir son offre à la hausse. Elle pourrait convaincre Waldemar Kita cette fois-ci. Mais attention, il y a la concurrence. Crystal Palace veut aussi le jeune crack. Ce club de Premier League a aussi les moyens pour boucler ce deal. L’intérêt des deux clubs est réel. Ils sont prêts à renflouer les caisses du FC Nantes.