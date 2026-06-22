Mercato OL : Montpellier tranche le dossier Enzo Molebe

Prêté par l’OL à Montpellier en février, Enzo Molebe plaît à l’entraîneur du club de Ligue 2. Il fait le point sur le dossier du jeune attaquant de Lyon.

OL Mercato : Camara souhaite le retour d’Enzo Molebe à Montpellier

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L’OL avait prêté Enzo Molebe au Montpellier HSC, le dernier jour du mercato hivernal dernier. Il a été prêté pour la demi-saison et sans option d’achat, afin de lui permettre d’engranger le maximum de temps de jeu et de s’aguerrir au haut niveau.

À l’issue de l’exercice, l’avant-centre de 18 ans est donc retourné à Lyon, dans son club formateur. En 12 matchs disputés en Ligue 2 avec La Paillade, il a marqué 2 buts et a délivré une passe décisive. Malgré tout, il a marqué des points aux yeux de Zoumana Camara.

Répondant au journal Midi Libre, sur la question du mercato estival de son équipe, le coach du MHSC a n’a pas caché son intérêt pour Enzo Molebe. « Pour l’instant, on n’a pas discuté », a-t-il gissé cependant.

Le dossier Molebe bloqué par la vente du MHSC !

Évidemment, il souhaite le retour de l’international U19 Français (10 sélections, 6 buts) à Montpellier, mais la situation actuelle du club bloque tout. Le club héraultais est en instance de cession. Laurent Nicollin négocie l’arrivée de nouveaux investisseurs.

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Pour revenir à Enzo Molebe, il est sous contrat à l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2029. Selon Transfermarkt, il est évalué à 600 000 euros sur le marché des transferts. Mais pour racheter ses trois années de contrat, les Pailladins devront débourser un peu plus de ce montant.