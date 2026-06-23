Mercato OM : Deux mauvaises nouvelles tombent pour Marseille  

L’OM tremble. Ce mercredi, le gendarme financier du football français, la DNCG, va disséquer les comptes du club phocéen. Les perspectives s’annoncent sombres.

Mercato OM : Ça chauffe à Marseille !

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Les nouvelles ne sont pas bonnes pour l’OM. Selon L’Équipe, la DNCG va encadrer la masse salariale olympienne. Cette mesure restrictive sera probablement doublée d’une limitation des transferts de joueurs. Pour le nouveau directeur sportif, Grégory Lorenzi, la situation de vient très compliquée.

Marseille doit donc vendre. Face à l’urgence, la direction ouvre grand la porte aux départs : chaque joueur est transférable sans exception. L’attaquant Amine Gouiri pourrait plier bagage face aux sirènes de Galatasaray. Le club turc formule une offre de 15 millions d’euros pour l’international algérien, en difficulté après une saison à 11 buts. Cependant, la véritable bouffée d’oxygène financière devait venir de Mason Greenwood.

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L’attaquant anglais de 24 ans suscite les convoitises européennes les plus vives, en particulier de l’AS Roma. Un accord contractuel lie déjà le joueur au club de la Louve, mais l’opération reste totalement bloquée. Sanctionnée elle aussi par le fair-play financier, la Roma doit impérativement vendre avant d’acheter. En dépit des rumeurs de la presse italienne, aucune offre concrète n’a atterri sur le bureau des dirigeants phocéens. Marseille réclame 55 millions d’euros, un prix jugé inaccessible pour cette formation de Serie A.

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Mauvaise nouvelle aussi pour Leonardo Balerdi. Dès le printemps, une opportunité en or s’est présentée sous la forme d’une offre du Bayer Leverkusen : 25 millions d’euros, complétés par des bonus. Leonardo Balerdi a balayé cette proposition du club allemand. Sélectionné pour ce Mondial puis blessé, le défenseur argentin a vu sa valeur marchande chuter après une saison difficile. Il n’aura pas de vitrine internationale pour se relancer. Aucun prétendant ne se positionne maintenant pour l’accueillir.