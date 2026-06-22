Mercato OM : Une vieille menace ressurgit pour Greenwood

Les négociations entre l’OM et l’AS Rome pour Mason Greenwood trainent en longueur. Un prétendant en profite pour revenir en force dans la bataille pour sa signature.

Mercato OM : Fenerbahçe n’abdique pas pour Mason Greenwood

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L’Olympique de Marseille entame un mercato estival sous haute tension. Ses dirigeants Stéphane Richard et Grégory Lorenzi doivent impérativement renflouer les caisses du club pour répondre aux exigences strictes de la DNCG et de l’UEFA. Cela passe nécessairement par la vente de plusieurs joueurs à forte valeur marchande.

Mason Greenwood figure en tête de liste. L’attaquant anglais est la cible prioritaire de l’AS Rome, avec qui un accord de principe est déjà scellé. Il ne reste plus qu’à trouver entre les deux écuries. C’est là que les négociations stagnent. L’OM est inflexible, réclamant au moins 55 millions d’euros avant de céder son joueur.

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Cette fermeté s’explique par la nécessité de couvrir les besoins de l’OM. Sans parler de la clause 40 % de revente qui sera reversée à Manchester United. Ces discussions trainent en longueur. Et cela offre une chance à un courtisan. Fenerbahçe revient en force dans la course à la signature.

Une offre de 40 millions d’euros pour son transfert

Le club turc cherche à muscler son secteur offensif. Les Stambouliotes, malgré une première tentative manquée, ne lâche pas Mason Greenwood. Ils comptent proposer des conditions assez proches des attentes de l’OM. Une offre à 35 millions d’euros + 5 millions d’euros de bonus est en cours de préparation, indique le média turc Milliyet.

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Le dossier Greenwood se transforme donc en un véritable feuilleton où chaque écurie tente de s’attacher les services de l’attaquant de 24 ans. Reste à savoir qui raflera la mise dans ce dossier chaud.