Mercato : Incroyable, Yves Bissouma en route pour l’OM ?

La direction de l’OM ne chôme pas en ce début de mercato et elle pourrait conclure son premier coup d’éclat. Le nom d’Yves Bissouma revient en force à Marseille.

Mercato : Yves Bissouma est libre, une aubaine pour l’OM

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L’Olympique de Marseille connait un début de mercato inquiétant. Le club présidé par Stéphane Richard doit nécessairement alléger sa masse salariale afin de satisfaire aux exigences de la DNCG et l’UEFA. La direction phocéenne devra aussi faire preuve d’ingéniosité pour recruter cet été.

Le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi et son équipe travaillent même en coulisse sur plusieurs pistes à moindre coût. Et la dernière trouvaille mènerait à Yves Bissouma. L’international malien de 29 ans représente une réelle aubaine pour l’OM. Il est libre de tout contrat suite à son récent départ de Tottenham.

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Roberto De Zerbi n’ayant pas voulu le retenir cet été. Yves Bissouma peut donc signer où bon lui semble. Sa situation contractuelle signifie aussi que l’OM ne déboursera aucune indemnité de transfert pour un milieu si expérimenté. Le journaliste Lassana Camara confirme que Marseille étudie sérieusement son profil.

Anticiper le départ de Pierre-Emile Hojbjerg

La dernière saison d’Yves Bissouma avec les Spurs a été décevante. Il n’a pas participé qu’à 11 rencontres. Ses soucis physiques l’ont régulièrement écarté du terrain. Sauf que son expérience en Premier League et son agilité technique restent indiscutables. Son recrutement devrait permettre d’anticiper des départs dans l’entrejeu.

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Pierre-Emile Hojbjerg se rapproche de l’Atalanta Bergame, tandis que Geoffrey Kondogbia est pressenti pour rejoindre Sunderland. L’arrivée d’Yves Bissouma dépendra en tout cas de la capacité de l’OM à libérer de la masse salariale cet été.