Mercato OM : Réunion en vue pour le départ d’un milieu ?

Le mercato de l’OM s’accélère autour de deux possibles départs avant la fin du mois de juin. En plus de Mason Greenwood, le milieu ivoirien Hamed Junior Traoré se rapproche aussi d’un transfert en Italie.

Mercato : L’OM est prévenu, Hamed Junior Traoré attend le Genoa

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L’Olympique de Marseille connait un début de mercato préoccupant. Le club présidé par Stéphane Richard est contraint d’orchestrer un dégraissage massif afin d’assainir durablement ses comptes. La direction de l’OM est consciente de cette réalité économique. Elle scrute ainsi chaque opportunité pour libérer des ressources et réduire sa masse salariale.

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C’est dans cette stratégie que plusieurs éléments sont désormais placés sur la liste des transferts. Et parmi les dossiers les plus actifs, celui d’Hamed Junior Traoré connait un coup d’accélérateur. Malgré son récent transfert définitif à l’OM – 7,5 millions d’euros -, le milieu offensif de 26 ans se rapproche d’un départ cet été.

Attention à la concurrence

L’international ivoirien se dirige vers un retour en Serie A, un championnat où il a laissé d’excellents souvenirs. Le Genoa tente de le recruter. Et l’intérêt semble réciproque. La Provence indique que l’entourage d’Hamed Junior Traoré attend les premières clarifications du club génois. « Un mariage, ça se fait à deux », rappelle-t-on en interne.

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Son potentiel départ au Genoa reste complexe. L’Olympique de Marseille étant contractuellement tenu de reverser 50 % de sa revente à son ancien club, Bournemouth. L’OGC Nice et l’AJ Auxerre seraient aussi sur ses traces.