Mercato PSG : Feu vert pour ce gros transfert !  

Ça se bouscule pour l’avenir de Kang-in Lee au PSG. Tout indique que l’international sud-coréen va plier ses bagages et prendre la direction de l’Espagne pendant ce mercato estival.

Mercato PSG : Kang-in Lee vers l’Atlético Madrid ? Ça s’accélère !

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Le PSG fait monter le prix. Courtisé par l’Atlético Madrid, Kang-in Lee s’apprête à quitter la capitale. Si le club parisien se montre inflexible pour le moment, les planètes s’alignent pour un départ imminent du Sud-Coréen.

Une offre mirobolante venue d’Al-Ahli a un temps plané sur l’avenir du milieu offensif de 25 ans. Mais l’Europe reste sa priorité. Malgré son rôle de joker de luxe à Paris, l’international aux 49 sélections sort d’un exercice solide : 4 buts et 5 passes décisives en 39 matchs. Des statistiques honorables. Elles ont séduit les Colchoneros, une destination que le joueur rejoindra vraisemblablement après la Coupe du monde.

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Paris réclame 35 millions d’euros pour libérer son joueur. Les dirigeants madrilènes jugent ce montant excessif et refusent de s’aligner sur les exigences parisiennes. Pour faire baisser la facture, le club espagnol espère négocier un montant fixe inférieur, complété par des bonus. Le Paris SG va tordre le nez dans un premier temps. Néanmoins, d’après les informations du quotidien AS, les trois parties veulent s’entendre.

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Tout pousse vers ce dénouement. Paris ne retiendra pas un remplaçant contre son gré. De plus, le numéro 19 parisien brûle de retrouver la Liga, un championnat où il a brillé sous les couleurs de Valence et de Majorque. Enfin, un homme clé pousse en coulisses : Mateu Alemany. Le dirigeant madrilène, qui a connu le joueur à Valence, insiste depuis des mois pour le faire venir dans la capitale espagnole. Le PSG est vendeur, le joueur est partant, l’Atlético Madrid est acheteur.