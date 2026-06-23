Mercato PSG : Urgent ! Accord annoncé pour Yan Diomande

Le PSG fait partie des clubs qui surveillent l’ailier du RB Leipzig, Yan Diomande, en vue d’un transfert durant ce mercato estival. Mais la pépite ivoirienne devrait finalement poser ses valises chez un autre grand d’Europe.

Mercato PSG : Accord entre Liverpool et Yan Diomandé

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À la lutte avec Liverpool pour la signature de Yan Diomande, le Paris Saint-Germain est désormais fixé sur le choix de l’attaquant de Leipzig pour la suite de sa carrière. En effet, selon les informations relayées ce lundi soir par Média Foot, « un accord existe entre le club anglais et le clan Diomande. Il ne reste plus qu’aux dirigeants de convaincre Leipzig pour le montant du transfert. »

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Le RB Leipzig, conscient de détenir une pépite très convoitée, a clairement fait savoir qu’il n’était pas disposé à céder son joueur pour moins de 120 millions d’euros. Une somme qui reflèterait, selon le club, son potentiel et la durée de son contrat, courant jusqu’en 2030.

Actuellement à la Coupe du Monde avec la Côte d’Ivoire, Yan Diomande pourrait voir son prix grimper en flèche, s’il réalise un premier Mondial à la hauteur de son talent. De son côté, le PSG jette l’éponge.

Yan Diomande trop cher pour le Paris SG

Toujours selon la même source, Luis Campos aurait discuté avec l’ensemble des parties et n’aurait pas donné suite, car le prix réclamé par le club allemand dépasse largement le cadre de ce que le Paris Saint-Germain souhaite dépenser. D’après PSG Inside Actus, le conseiller sportif parisien devrait se tourner vers d’autres priorités cet été.

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« Si le Paris Saint-Germain apprécie toujours le profil de Yan Diomandé, la piste menant au jeune joueur s’est nettement refroidie ces derniers jours. Rien n’est encore terminé, mais le club parisien étudie désormais d’autres options sur le marché.

La principale raison concerne le prix demandé. Le PSG ne souhaite pas s’engager sur un transfert à 100 millions d’euros sans conditions favorables ou arrangement particulier. En interne, certains dirigeants estiment qu’un tel investissement pourrait fortement limiter les moyens financiers du club pour d’autres dossiers prioritaires cet été. Autre difficulté : la concurrence. Liverpool, Tottenham, Chelsea, Manchester United et le Bayern Munich suivent également le joueur avec attention.

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À l’heure actuelle, Paris semble avoir pris un léger retard dans ce dossier, même si aucun club n’a encore trouvé d’accord définitif », explique le média spécialisé.