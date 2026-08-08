Mercato OM : Direction l’Angleterre pour ce cadre ?  

L’OM pourrait perdre un autre cadre. Pierre-Emile Hojbjerg pourrait quitter le club et prendre la direction de l’Angleterre pendant ce mercato estival.

Mercato OM : Newcastle lorgne Pierre-Emile Hojbjerg

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À Marseille, l’opération dégraissage se poursuit. Tous les départs ne sont pas encore bouclés. Pierre-Emile Hojbjerg pourrait à son tour dire au revoir à l’OM. Le milieu danois figure désormais sur les radars de Newcastle, qui cherche une solution pour compenser le probable départ de Bruno Guimaraes vers Arsenal.

Hojbjerg touche un salaire XXL sur la Canebière. Arrivé avec une solide expérience de la Premier League, notamment acquise à Tottenham, le joueur de 31 ans reste un élément important dans le vestiaire. Son profil plaît à Bruno Genesio, qui compte sur son expérience et son caractère pour encadrer le groupe.

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Mais son avenir à Marseille reste incertain. Son salaire élevé pèse dans les finances du club. Et sa valeur marchande permet aussi à l’OM d’envisager une vente intéressante. Le milieu danois est donc toujours considéré comme un candidat au départ.

Selon les informations de Foot Mercato, Newcastle a inscrit le nom de Pierre-Emile Hojbjerg sur sa short-list pour ce mercato. Les Magpies anticipent notamment le départ de Bruno Guimaraes, annoncé proche d’Arsenal. Ils doivent donc trouver un nouveau milieu capable de répondre aux exigences du championnat anglais.

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Pour l’instant, aucune discussion officielle n’aurait toutefois été engagée entre les deux clubs. Hojbjerg est seulement ciblé parmi plusieurs options étudiées par la formation anglaise. La situation pourrait néanmoins évoluer dans les prochains jours. Le Danois conserve une valeur marchande supérieure à 10 M€. Une vente permettrait donc au club phocéen de récupérer une indemnité tout en allégeant ses charges.