Mercato ASSE : Un milieu reçoit une offre d’Espagne !

Le mercato s’anime du côté de l’ASSE qui est proche de se séparer d’un milieu de terrain. Le Getafe a formulé une offre inattendue pour Pierre Ekwah.

Mercato ASSE : Getafe passe à l’action pour Pierre Ekwah

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La suite du mercato réserve sans doute des surprises à l’AS Saint-Etienne. Alors que Lucas Stassin est pressenti pour rejoindre Chelsea, un autre départ se précise en interne. Pierre Ekwah pourrait enfin quitter l’ASSE. Le milieu de terrain de 24 ans est en désaccord total avec la direction des Verts.

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Il a été équipe de l’équipe première prend plusieurs. Un traitement difficile à encaisser pour celui qui n’a disputé que 7 matchs la saison dernière. Pierre Ekwah a bien l’intention de quitter l’ASSE cet été. Et il dispose d’une option sérieuse en Espagne pour relancer sa carrière.

Un prêt à une année de la fin de son contrat

Le journaliste Sacha Tavolieri assure que Getafe tente de recruter l’ancien milieu de Sunderland. Des pourparlers sont actuellement en cours avec son entourage pour finaliser un prêt. La formation espagnole comme l’associer à Orel Mangala dans l’entrejeu. Cette offensive ne déplait pas à l’ASSE.

🔵⚪️ EXCL – Getafe CF are pushing hard to sign Pierre Ekwah!



🗣️ Talks are ongoing with the Saint-Étienne defensive midfielder’s camp to finalize a loan move.



🇪🇸 Getafe are convinced by Ekwah and want to pair him with Orel Mangala in the heart of midfield. #mercato #ASSE pic.twitter.com/5khhMT3bQe — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 8, 2026

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Rappelons que Pierre Ekwah n’a plus qu’une année de contrat avec Sainté. Il sera donc libre de s’en aller où il le souhaite l’an prochain. L’ASSE devrait se contenter d’un prêt assorti d’un prise en charge intégrale de son salaire. Ce transaction lui permettra de réduire un peu sa masse salariale et libérer de la place pour de nouvelles recrues.