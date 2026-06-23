Mercato PSG : Accord proche avec une star allemande ?

Deux jours après la prolongation de contrat de son attaquante congolaise Merveille Kanjinga jusqu’en juin 2030, le PSG serait sur les traces d’une star allemande pour renforcer son effectif. Explications.

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Le Paris Saint-Germain a officialisé la prolongation de son attaquante congolaise Merveille Kanjinga jusqu’en 2030. Arrivée en janvier 2025 à l’intersaison, Kanjinga avait suscité des interrogations : un talent brut, aux qualités physiques indéniables, mais encore en apprentissage sur le plan technique et tactique.

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Depuis l’arrivée de Paulo César à l’été 2025, la joueuse a changé de dimension et on a alors observé une progression spectaculaire. En 47 rencontres toutes compétitions confondues, elle a marqué 17 buts et délivré 14 passes décisives. En championnat, elle totalise 22 apparitions, 11 buts et 8 passes décisives, ce qui fait d’elle la meilleure passeuse du championnat.

Au lendemain de cette signature, les dirigeants du PSG s’activent désormais pour recruter une nouvelle buteuse. Selon plusieurs sources concordantes, dont le collectif IRP, particulièrement bien informé sur l’actualité des Féminines du PSG, les discussions entre Nicole Anyomi et le club parisien seraient lancées et avanceraient positivement.

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Les deux parties seraient même proches d’un accord pour une arrivée dans la capitale. Si l’opération venait à se concrétiser, le Paris SG mettrait la main sur l’une des attaquantes les plus complètes du championnat allemand. À 26 ans, l’internationale allemande évolue à l’Eintracht Francfort depuis 2021 et compte plus d’une trentaine de sélections avec l’Allemagne.

Elle faisait notamment partie de l’équipe allemande médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Paris 2024. Mais au-delà de son expérience internationale, c’est surtout son profil qui attire l’attention. Capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur un côté, Nicole Anyomi est une attaquante puissante, rapide et particulièrement difficile à contenir dans les espaces.

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Son explosivité, sa capacité à prendre la profondeur et son aisance dans les un-contre-un en font une menace permanente pour les défenses adverses. Ambidextre, elle possède également une palette offensive particulièrement riche.