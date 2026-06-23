Mercato ASSE : Accord pour un transfert en Premier League

L’ASSE et Lucas Stassin se seraient déjà mis d’accord avec un club de Premier League pour le transfert de l’attaquant annoncé vers le Portugal.

Mercato : Accord verbal entre l’ASSE, Stassin et Ipswich Town

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Le départ de Lucas Stassin de l’ASSE se profile. Alors qu’il est sur les tablettes de trois clubs au Portugal : le FC Porto, le SC Braga et le Sporting Portugal, il se rapprocherait d’Ipswich Town. Le club promu en Premier League cette saison aurait trouvé un terrain d’entente avec le club stéphanois, ainsi qu’avec l’avant-centre, d’après les informations du compte X Ipswich Town Türkiye.

Cependant, la source précise qu’il s’agit d’un accord verbal. Il reste donc encore à finaliser l’accord avec l’AS Saint-Étienne. L’indemnité de transfert serait estimée entre 12 et 15 millions d’euros.

Quant à Lucas Stassin, il connaît déjà la durée de son contrat avec les Tractor Boys. Mais il resterait encore le dernier mot du futur entraîneur du club, probablement Gary O’Neil, en provenance du RC Strasbourg.

Le OK du futur entraîneur du club encore attendu

Décidé à quitter l’ASSE et la Ligue 2, le néo-international belge (1 sélection) est très sollicité cet été. Outre-Manche, son profil plaît à Brentford FC. Galatasaray et Naples sont également parmi ses courtisans.

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Fort de l’intérêt suscité par l’attaquant recruté à 10 millions d’euros en 2024, Kilmer Sports Ventures se montre naturellement exigeant. Il ne lâchera Lucas Stassin qu’au prix fort.