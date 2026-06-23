Mercato ASSE : Un renfort imminent pour choquer Larsonneur ?

En pleine reconstruction pour retrouver au plus vite la Ligue 1, l’ASSE s’apprête à passer la victoire sur le marché des transferts, avec pour objectif de recruter un nouveau gardien de but afin de mettre la pression à Gautier Larsonneur. Explications.

Mercato ASSE : Une doublure d’expérience ciblée pour concurrencer Larsonneur

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Alors que l’avenir du gardien titulaire Gautier Larsonneur cristallise toutes les tensions et les rumeurs chez les supporters, le nouvel entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro, vient de trancher de manière définitive et réclame un renfort immédiat. Selon les informations de l’Insider Mohamed Toubache-Ter, l’AS Saint-Étienne aurait activé ses réseaux pour recruter un « gardien numéro 2 urgemment ».

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Un choix fort qui redessine les contours du mercato stéphanois. Cette quête prioritaire d’un remplaçant expérimenté plutôt que d’un nouveau titulaire en puissance envoie un signal fort. À 29 ans, Gautier Larsonneur est officiellement conforté dans son rôle de dernier rempart de l’ASSE pour l’exercice 2026-2027.

Fraîchement débarqué sur le banc des Verts, Ian Cathro aurait notamment validé ce choix de concert avec sa direction, préférant investir pour renforcer d’autres compartiments de jeu avant la fermeture du mercato estival.

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Sauf énorme revirement improbable, Larsonneur aura donc les clés des buts stéphanois à la reprise, libéré du poids des rumeurs qui l’annonçaient sur le départ.