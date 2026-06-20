Mercato ASSE : Un club de Premier League veut Lucas Stassin

Repoussé l’été dernier par la direction de l’ASSE, un club anglais revient à la charge pour Lucas Stassin en ce début de mercato.

ASSE : Lucas Stassin, deux saisons mitigées avec les Verts

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Deuxième meilleur buteur de l’ASSE la saison dernière, derrière Zuriko Davitashvili, Lucas Stassin n’a pas été décisif lors des deux derniers matchs contre l’OGC Nice, en barrages. Ses 11 buts et 8 passes décisives en 31 matchs disputés n’ont pas été bonifiés, car les Verts sont restés en Ligue 2.

Après sa tentative manquée de quitter l’AS Saint-Etienne l’été dernier, à la suite de la relégation, l’avant-centre de 21 ans est encore sur le départ. Outre le bras de fer engagé avec Kilmer Sports Ventures, ses deux saisons sous le maillot des Verts sont mitigées.

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Collectivement, les Stéphanois ont été relégués en Ligue 2 à l’issue de l’exercice 2024-2025 et ils n’ont pas réussi à remonter lors du championnat 2025-2026. L’ASSE est donc désormais ouverte au départ de Lucas Stassin, mais seulement à ses conditions. Acheté à 10 millions d’euros, il est valorisé à 15 millions d’euros.

Mercato : Brentford vise toujours l’attaquant de Saint-Etienne

Le FC Porto et le SC Braga, ses courtisans, devront donc sortir le chéquier pour le recruter. En plus des deux clubs portugais, Brentford FC se serait remis sur les rangs pour le néo-international Belge (1 sélection).

D’après les informations du journal Le Progrès, le club de Premier League est toujours intéressé par ses services, après avoir et refoulé par le groupe canadien propriétaire de l’AS Saint-Etienne, l’été dernier.

Les Bees (Abeilles), 9e du dernier championnat en Angleterre cherche à se renforcer offensivement pour aller chercher une place qualificative pour la coupe d’Europe la saison prochaine.

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Il faut dire que Lucas Stassin a la cote outre-Manche. Pendant le mercato d’été 2025, Sunderland, West Ham, Wolverhampton et Brighton étaient tous à ses trousses. Mais KSV lui avait fermé la porte de sortie.