Mercato ASSE : Gazidis frappe, un prodige français arrive

Après avoir intronisé le nouvel entraîneur Ian Cathro, l’ASSE se penche désormais sur son recrutement. Et selon les dernières rumeurs, Ivan Gazidis serait sur les traces d’une pépite du football français.

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Comme au FC Nantes, l’ASSE a pris le temps de choisir son entraîneur avant de lancer son recrutement. Et si les Canaris ont misé sur un ancien de la maison, en la personne de Michel Der Zakarian, le club stéphanois, lui, opte pour un coach de la nouvelle vague : l’Écossais Ian Cathro. Et après l’officialisation de son arrivée, les Verts se penchent sur son recrutement estival.

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Dans le secteur défensif, Média Foot rapporte que l’ASSE serait intéressés par le profil de Gady Beyuku. Sous contrat avec Modène, en Serie B, cette pépite du football français, régulièrement appelée avec la sélection U20. Capable de jouer latéral droit, Gady Beyuku peut également évoluer au milieu du terrain et sur le couloir droit dans son ensemble. Mais l’ASSE n’est pas seule sur cette piste.

L’Angleterre cite aussi Gady Beyuku

Pour Gady Beyuku, il n’y a pas que l’ASSE sur le coup puisqu’en Angleterre, des clubs se mobilisent aussi pour le défenseur de 20 ans. Bolton et Blackburn auraient également manifesté un intérêt, les deux écuries évoluant en Championship, deuxième division anglaise.

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Il se murmure aussi que plusieurs clubs de Ligue 1 surveillent le dossier et seraient prêts à miser sur Gady Beyuku dans un rôle de doublure. Il a inscrit un but et délivré une passe décisive. Des statistiques modestes, mais intéressantes pour un joueur défensif. Sa régularité attire désormais plusieurs recruteurs européens.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, il reste lié durablement à Modène. Les négociations pourraient donc s’annoncer complexes. L’AS Saint-Étienne souhaite miser sur des joueurs jeunes et prometteurs. Beyuku correspond parfaitement à cette stratégie sportive.

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Son arrivée apporterait davantage de concurrence dans le couloir droit. Elle offrirait également une solution pour les prochaines saisons. Le dossier reste encore à un stade préliminaire.