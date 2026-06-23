Mercato : Le PSG détecte une solution inespérée au milieu !

Alors que le mercato estival s’annonce mouvementé, plusieurs dossiers pourraient rapprocher le PSG et West Ham dans les prochaines semaines, notamment au milieu de terrain. Explications.

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Après des expériences à l’AS Roma et au Benfica Lisbonne, Renato Sanches a passé la saison 2025-2026 en Grèce, du côté du Panathinaïkos. De retour à Paris, le milieu de terrain de 28 ans ne va pas rester au PSG, où il n’a aucun avenir au sein de l’effectif de Luis Enrique. D’après les informations de PSG Inside Actus, l’ancien joueur du LOSC pourrait rejoindre la Premier League et les rangs de West Ham.

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Depuis l’été 2023, le Golden Boy 2016 enchaîne les prêts et cela devrait se poursuivre à la fin du présent mercato. À un an de la fin de son contrat avec le PSG, Renato Sanches intéresserait West Ham. En négociations avec Luis Campos pour Ibrahim Mbaye, le club anglais, relégué en Championship, aurait exprimé son intérêt pour l’international portugais.

🚨 **𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨 : 𝐥𝐞 𝐏𝐒𝐆 𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫𝐝𝐞 𝐝𝐮 𝐜𝐨̂𝐭𝐞́ 𝐝𝐞 𝐖𝐞𝐬𝐭 𝐇𝐚𝐦, 𝐌𝐛𝐚𝐲𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐯𝐢𝐬𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐇𝐚𝐦𝐦𝐞𝐫𝐬 ?**



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Toujours freiné par les blessures, le natif de Lisbonne n’a disputé que 24 matchs toutes compétitions confondues avance le Panathinaïkos avant de rentrer à Paris cet été. Le PSG, qui ne souhaite pas conserver Renato Sanches pourrait rapidement accepter l’offre des Hammers si elle se présente. Et avec la situation du joueur, le Paris Saint-Germain pourrait bien accepter de le laisser partir libre ou contre une indemnité très faible.

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« Le milieu portugais ne semble plus entrer dans les plans du PSG et les dirigeants parisiens verraient d’un bon œil un transfert vers West Ham. Une opération qui permettrait au club de la capitale d’alléger sa masse salariale tout en offrant au joueur un nouveau défi dans un championnat très compétitif.

Concernant le joueur portugais, il est dans sa dernière année de contrat donc soit le joueur par libre, soit le Paris Saint-Germain décide de le vendre à moindre prix », explique le portail dédié au club de la capitale.

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