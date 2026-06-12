Mercato : Urgent ! West Ham tend une facture de 130M€ au PSG

Avec plusieurs départs possibles cet été, le PSG cherche de potentielles recrues idéales pour renforcer l’effectif de Luis Enrique en vue de la saison prochaine. Dans le viseur de Luis Campos, West Ham ne compte pas faire cadeau au club de la capitale française.

Mercato : Le PSG prend des renseignements pour deux cracks de West Ham

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En plus de Mateus Fernandes, le Paris Saint-Germain vise un autre joueur de West Ham pour le mercato d’été. Selon Foot Mercato, Luis Campos penserait à l’ailier Crysencio Summerville, convoqué avec les Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026. Or, comme pour le milieu portugais, le club londonien exige une grosse indemnité de transfert, malgré la relégation en Championship.

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Une somme d’environ 50 millions d’euros est évoquée pour l’ancien joueur de Leeds United, dont le contrat actuel court jusqu’en juin 2029. Quoi qu’il en soit, le PSG semble déterminé à se renforcer sur les ailes et Luis Campos pourrait négocier au rabais le prix pour ce double transfert retentissant.

West Ham réclame 130M€ pour Fernandes et Summerville

Le portail sportif confirme l’intérêt du PSG pour Mateus Fernandes, en indiquant notamment que « pour écarter la concurrence, Luis Campos a noué des contacts avec la direction londonienne, qui lui a déjà communiqué le tarif à débourser : 80 millions d’euros. »

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Outre l’international portugais de 21 ans, le Paris Saint-Germain souhaiterait aussi obtenir le renfort de Crysencio Summerville, l’une des rares satisfactions dans la saison ratée de West Ham. Pour se séparer de son ailier gauche de 24 ans, le club anglais réclamerait 50 millions d’euros.

Soit 130 millions d’euros pour les deux joueurs. Une somme qui a refroidi plusieurs prétendants, assure Foot Mercato. Dans ce dossier, des discussions préliminaires ont déjà eu lieu entre Luis Campos et les dirigeants londoniens.

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Si aucune offre ferme n’a encore été soumise par le Champion d’Europe, l’intérêt pour les deux joueurs existe bel et bien, conclut le média francilien. Affaire à suivre…