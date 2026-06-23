Mercato OL : Un crack arrive en renfort en défense à Lyon

L’OL tient le futur successeur de Nicolas Tagliafico. Il est en provenance d’Autriche. Il aurait déjà donné son accord au club rhodanien.

Mercato : L’OL s’offre les services de Mohamed Ouédraogo

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Alors que Nicolas Tagliafico (33 ans) est vers la porte de sortie de l’OL et que Vinicius Abner figure parmi les joueurs potentiellement transférables cet été, l’arrivée d’un défenseur latéral gauche est annoncée. Selon les informations de Foot Mercato, Matthieu Louis-Jean a quasiment bouclé la signature de Mohamed Ouédraogo.

Il a donné son accord pour signer chez les Gones, à en croire le média spécialisé. L’imposant joueur de 23 ans (1,83 m) arrive de SCR Altach, en Autriche.

Qui est Mohamed Ouédraogo ?

Mohamed Ouédraogo est un international Burkinabé (9 sélections). Il a participé aux qualifications (zone Afrique) pour la Coupe du monde, mais les Etalons n’ont pas pu décrocher leur billet pour USA-Mexique-Canada 2026.

Dans son club, le joueur attendu à Lyon est un crack. Il a été titulaire à 29 reprises en autant de matchs disputés dans le championnat de l’élite en Autriche. L’arrière gauche s’est même montré décisif avec 4 buts marqués et 1 passe décisive délivrée en Bundesliga. Grâce à sa polyvalence, il a été repositionné très souvent comme milieu gauche (23 fois) cette saison.

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Arrivé au SCR Altach en février 2023, en provenance du SC Majestic du Burkina Faso, Mohamed Ouédraogo est sous contrat jusqu’en juin 2027. Selon Tansfermarkt, il est valorisé à 1,2 million d’euros. Outre l’Olympique Lyonnais, le SK Storm Graz (en Autriche) s’intéresse au défenseur.