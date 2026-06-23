Mercato ASSE : Départ de N’Guessan, les lignes bougent

En attendant la rentrée sportive de l’ASSE, dans une semaine, le dossier Djylian N’Guessan agite le mercato du club stéphanois.

Mercato : L’ASSE contrainte de transférer Djylian N’Guessan

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L’ASSE tente de trouver une porte de sortie à Djylian N’Guessan cet été. Le clan du jeune attaquant a refusé plus d’une proposition de prolongation de contrat de son club formateur. Fort des intérêts suscités, notamment à l’étranger, la pépite de 17 ans est encline à rejoindre un top club européen.

Parlant de grands clubs, Chelsea FC avait transmis une offre estimée à 7 millions d’euros à Kilmer Sports Ventures (KSV), pendant le mercato d’hiver, mais elle avait été repoussée, selon L’Équipe. Maintenant que l’avant-centre franco-ivoirien n’a plus qu’un an de contrat, l’AS Saint-Etienne est contrainte de le transférer cet été, afin d’éviter de le voir partir librement en 2027.

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La tendance actuelle sur l’avenir de l’international U20 Français est confirmée par Peuple-Vert. D’après le média spécialisé, « un départ apparaît aujourd’hui comme la solution privilégiée par l’ensemble des parties ».

L’Eintracht insiste pour recruter la pépite de Saint-Etienne

Et les lignes bougent justement ! L’Eintracht Francfort s’est positionné avant même l’ouverture officielle du mercato estival. Il a initié des contacts avec les décideurs de l’ASSE pour évoquer le transfert du talentueux joueur. Le club de Bundesliga est une destination privilégiée par les représentants de Djylian N’Guessan, du fait de sa politique de promotion de jeunes joueurs.

Pour rappel, les internationaux Français Hugo Ekitiké (2024-2025) et Randal Kolo Muani (2022-2023) ont été lancés par La Concorde en Bundesliga. Ils sont aujourd’hui respectivement à Liverpool et à la Juventus.

Quant à Eric-Junior Dina-Ebimbe (25 ans), Farès Chaïbi (23 ans), Niels Nkounkou (25 ans) ou encore Jean-Mattéo Bahoya (21 ans), ils appartiennent toujours à Francfort, qu’ils ont rejoint en 2022 pour le premier, en 2023 pour les deux suivants et en 2024 pour le dernier.

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Il faut noter que la valeur marchande de Djylian N’Guessan est estimée à 4 millions d’euros par Tranfermarkt.