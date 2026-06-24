Mercato PSG : Une offre XXL confirmée pour Bouaddi

‎Le dossier Ayyoub Bouaddi au PSG prend une tournure totalement inattendue. À seulement 18 ans, le prodige du LOSC suscite l’intérêt des plus grandes écuries du continent, tandis qu’une offensive majeure se prépare en coulisses pour tenter de convaincre Lille de céder son joyau.

Mercato PSG : ‎Arsenal passe à l’action pour Ayyoub Bouaddi

La suite après cette publicité

‎La cote d’Ayyoub Bouaddi continue de grimper à une vitesse impressionnante. Révélé sous les couleurs lilloises, le milieu de terrain impressionne par sa maturité, sa qualité technique et sa capacité à dicter le rythme d’une rencontre malgré son jeune âge.

Lire aussi : Mercato LOSC : Nouvelle offre XXL pour Ayyoub Bouaddi

‎Selon les informations du Guardian, Arsenal prépare désormais une offre ambitieuse pour attirer l’international espoir marocain. Les dirigeants londoniens souhaitent prendre une longueur d’avance dans un dossier qui anime déjà les plus grands clubs européens.

‎Le PSG reste attentif au dossier

‎Face à cet intérêt grandissant, Lille ne compte pas brader son talent. Les dirigeants nordistes auraient fixé le prix de départ autour de 80 millions d’euros, un montant qui témoigne de la confiance placée dans le potentiel du joueur. ‎Le PSG surveille toujours l’évolution de la situation, tout comme le Real Madrid et Liverpool.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato PSG : 20M€, Campos tient un deal surprise en défense

À voir

Mercato : L’OM a choisi son gardien pour la saison prochaine

Mercato PSG : Gros couac pour la signature de Summerville !

Cette concurrence prestigieuse confirme le statut pris par Bouaddi sur la scène européenne. Pour les recruteurs, son profil rare et sa marge de progression justifient une telle valorisation. À ce stade, Arsenal apparaît toutefois comme le club le plus entreprenant dans ce dossier qui pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons majeurs du mercato estival.