Mercato LOSC : Nouvelle offre XXL pour Ayyoub Bouaddi

Ça se bouscule pour l’avenir d’Ayyoub Bouaddi au LOSC. Un nouveau prétendant débarque pour s’offrir le milieu de terrain des Dogues cet été.

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L’Europe s’arrache la pépite lilloise Ayyoub Bouaddi. Après la France, l’Espagne et l’Angleterre, un cador de Serie A entre dans la danse pour s’offrir le jeune milieu de terrain du LOSC.

Depuis sa prestation XXL face au Brésil au Mondial, Ayyoub Bouaddi fascine les recruteurs du continent. Le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone surveillent de très près le joyau nordiste. De leur côté, les clubs anglais s’activent. Arsenal a déjà noué des contacts avec ses proches, tandis que Liverpool dépêche régulièrement ses émissaires pour l’observer.

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C’est désormais au tour de l’AS Rome de flairer la piste. Selon les informations de Transferfeed, la Louve garde un œil attentif sur le prodige de 18 ans. Les dirigeants romains sont sous le charme. Ils apprécient sa finesse technique, mais aussi sa maturité précoce au très haut niveau, un atout rare pour un numéro 6 de son âge.

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La valeur marchande du natif de Senlis explose. Pour céder son joueur, les dirigeants du LOSC réclament une somme astronomique. Ils exigent 70 millions d’euros pour le laisser partir. La saison dernière, le Marocain a disputé 40 matchs avec les Dogues et a inscrit une passe décisive. En s’imposant comme une pièce maîtresse du onze lillois à 18 ans, Bouaddi a prouvé qu’il avait le niveau des plus grands. Reste à savoir qui raflera la mise.