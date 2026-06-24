Mercato PSG : 20M€, Campos tient un deal surprise en défense

‎Le PSG continue de scruter le mercato avec une idée bien précise en tête : préparer l’avenir sans renoncer à la performance immédiate. Dans cette optique, un jeune défenseur observé lors de la Coupe du monde 2026 serait désormais suivi de près par la cellule de Luis Campos, avec une opération estimée autour de 20 millions d’euros.

‎Mercato PSG : Un profil qui colle parfaitement au projet parisien

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‎Depuis plusieurs mercatos, Paris a changé de philosophie. Les recrutements de jeunes talents capables de grandir au sein de l’effectif ont progressivement remplacé la quête permanente de vedettes internationales. Cette orientation porte déjà ses fruits avec plusieurs joueurs devenus des références sous les ordres du staff parisien.

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‎Dans cette logique, Alessandro Circati apparaît comme une cible cohérente. À seulement 22 ans, le défenseur central australien possède déjà une expérience intéressante au plus haut niveau. Son parcours en Serie A et ses prestations remarquées avec sa sélection nationale ont attiré l’attention de nombreux observateurs présents aux États-Unis.

‎Une Coupe du monde qui fait grimper sa cote

‎Les grandes compétitions internationales servent souvent de vitrine. Circati ne fait pas exception. Ses premières sorties lors du Mondial ont renforcé l’intérêt de plusieurs clubs européens qui surveillaient déjà sa progression depuis plusieurs mois. ‎

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Les recruteurs du PSG auraient particulièrement apprécié sa lecture du jeu, sa sérénité dans les relances et sa capacité à gérer les duels. Des qualités devenues essentielles dans le football moderne, où le premier attaquant est souvent le défenseur chargé de lancer les offensives depuis l’arrière.

‎Paris face à une concurrence déjà bien installée

‎Le dossier reste toutefois loin d’être finalisé. Selon les informations de La Gazzetta di Parma, aucun contact officiel n’aurait encore été engagé entre les différentes parties. Les dirigeants de Parma préféreraient attendre la fin de la Coupe du monde avant d’avancer sur l’avenir de leur joueur. ‎Cette patience s’explique facilement.

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Évalué à environ 12 millions d’euros, Circati pourrait voir sa valeur grimper jusqu’à 20 millions d’euros si ses performances se confirment durant le tournoi. Paris devra également composer avec l’intérêt d’autres formations ambitieuses, notamment Brighton, l’Atlético de Madrid et Bologne. ‎Pour le PSG, ce dossier traduit une nouvelle fois la volonté de Luis Campos d’anticiper les besoins futurs du club.