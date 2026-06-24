Mercato OM : Marseille recale une belle option à 0€, la raison

‎L’OM avance avec prudence sur le mercato et refuse de se laisser entraîner dans toutes les opportunités qui se présentent. Alors que le nom de Malang Sarr a récemment circulé autour du club marseillais, les informations les plus récentes révèlent une réalité bien différente de celle relayée ces derniers jours.

‎‎Mercato OM : Une rumeur qui n’a pas résisté aux vérifications

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‎Depuis plusieurs jours, le nom de Malang Sarr circulait avec insistance du côté de Marseille. Libre de tout contrat après son passage au RC Lens, le défenseur représentait sur le papier une opportunité financière intéressante pour un club qui surveille attentivement ses dépenses.

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‎Selon des informations relayées par le journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu, une rencontre aurait même eu lieu entre le joueur et les dirigeants olympiens. Une nouvelle qui a rapidement alimenté les discussions parmi les supporters marseillais.

‎Marseille garde son cap malgré les opportunités

‎Mais le dossier a pris une autre tournure. L’insider Mohamed Toubache-Ter affirme que cette piste ne correspond pas à la réalité des échanges entre les différentes parties. D’après lui, aucun rendez-vous n’a été organisé entre l’OM et Malang Sarr.

Précision qui a son importance concernant Malang Sarr & c’est là que tu vois à quel point ça utilise Marseille.



Le conseiller du joueur a contacté Marseille.

Marseille n’est pas intéressé, à ce stade !!



Il n’y a jamais eu de RDV Marseille-Sarr. #OM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 23, 2026

‎Toujours selon cette même source, c’est l’entourage du défenseur qui aurait pris contact avec Marseille. Le club phocéen n’aurait cependant manifesté aucun intérêt concret pour l’ancien joueur de Chelsea à ce stade du mercato.

‎Une stratégie de recrutement très encadrée

‎Cette position s’inscrit dans un contexte particulier. Entre les contraintes financières, les exigences des instances de contrôle et la nécessité de rééquilibrer l’effectif, chaque dossier est désormais étudié avec une extrême rigueur.‎L’arrivée de Grégory Lorenzi à la direction sportive confirme cette volonté de cibler des profils qui répondent précisément aux besoins du club.

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Même lorsqu’un joueur est disponible gratuitement, Marseille ne souhaite pas multiplier les recrutements sans cohérence sportive. Le dossier Malang Sarr illustre parfaitement cette ligne de conduite.