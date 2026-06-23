Mercato OM : Urgent, accord annoncé pour Aubameyang !

Le mercato de l’OM s’accélère avec une nouvelle avancée dans le dossier Aubameyang. L’attaquant gabonais a trouvé un accord avec la direction phocéenne pour rompre son contrat.

Mercato : L’OM et Aubameyang actent leur séparation

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Il est revenu à l’Olympique de Marseille avec un objectif précis. Pierre-Emerick Aubameyang comptait briller en Ligue des champions. L’attaquant gabonais a vite été déçu. Ses 14 buts et 10 passes décisives n’ont pas suffi à propulser l’OM sur la scène européenne.

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Les hommes de Habib Beye ont été éliminé prématurément de la C1. Et ils ont échoué à se qualifier pour la prochaine édition. Cette situation devrait précipiter la fin de leur collaboration. Surtout que la direction de l’OM compte réduire sa masse salariale.

Pierre-Emerick Aubameyang perçoit environ de 4,2 millions d’euros par an. Ce salaire représente une charge importante que le club ne peut plus supporter. Un accord a donc été trouvé pour une rupture de contrat, laisse entendre Foot mercato.

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L’attaquant de 37 ans, libéré de son engagement avec l’OM, pourra se concentrer sur la suite de sa carrière. Sachant qu’il ne manque pas de sollicitations. Des formations en Europe, au Moyen-Orient et en MLS tentent déjà de le recruter.