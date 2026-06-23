Ça chauffe à l’OM : Le premier verdict de la DNCG tombe !

La direction de l’OM jouait très gros ce mardi face à la DNCG. Les premiers retours de son audience commencent déjà à tomber.

La DNCG accorde un nouveau sursis à l’OM

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Ce fut un mardi très particulier pour l’Olympique de Marseille. Son nouveau président Stéphane Richard, accompagné d’Alban Juster et du directeur sportif Grégory Lorenzi, s’est présenté devant la DNCG. Les dirigeants phocéens espéraient éviter les mesures restrictives qui menacent sur l’OM.

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Il est question d’un encadrement de la masse salariale ou une limitation des transferts. De telles sanctions auront des répercussions drastiques sur le mercato de l’OM. Et au terme de cette audience, un premier verdict est tombé. La DNCG évite de trancher immédiatement et prononce un « sursis à statuer ».

Des éléments complémentaires sont attendus

L’instance, via son communiqué, explique cette attente par un besoin d’obtenir « des éléments complémentaires » de la part des Phocéens. Ce report contraint la direction de l’OM à réagir rapidement. L’urgence est totale. Il faudra dégraisser son effectif afin de pour convaincre les autorités et rééquilibrer ses finances.

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La vente de joueurs tels que Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang est désormais inéluctable. Grégory Lorenzi et son équipe travaillent dans ce sens. La suite du mercato promet ainsi d’être agité à Marseille.