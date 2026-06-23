Mercato : Manu Koné drague le PSG, une offre de 45M€ arrive

Susceptible de quitter les rangs de l’AS Rome durant ce mercato estival, Manu Koné rêve d’intégrer l’effectif de Luis Enrique au PSG. Mais c’est un autre cador européen qui s’active pour le milieu de terrain français.

Mercato : Manu Koné rêve de signer au PSG

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Pour équilibrer ses comptes, l’AS Roma va devoir dégager des liquidités avant la fin du mois de juin. Avec cette idée en tête, le milieu de terrain romain Manu Koné s’impose comme un sérieux candidat à un départ, selon les informations du quotidien Il Messaggero.

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Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le club de la Louve, l’international français plaît sérieusement à Arsenal et Chelsea, mais le joueur de 25 ans rêverait, lui, de rejoindre le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Si le club parisien a été régulièrement associé à l’ancien joueur de Toulouse ces dernières années, le double champion d’Europe en titre n’aurait visiblement pas prévu de creuser la piste menant à Manu Koné sur ce mercato d’été.

Un rêve que le natif de Colombes nourrirait depuis plusieurs années et qui représenterait pour lui une étape majeure dans sa carrière. Le problème, c’est que cet intérêt ne semble pas réciproque. L’Insider du PSG, Djamel, confirme cette tendance. « Pour le coup, ça c’est vrai. Lui rêve du PSG, mais le club ne s’est jamais activé sur ce dossier », a-t-il assuré sur les réseaux sociaux.

Malgré les nombreuses rumeurs ayant associé Koné au PSG ces dernières saisons, le milieu français ne figure pas dans les priorités de Luis Campos et de Luis Enrique pour ce mercato estival. Ce qui pourrait profiter à un autre grand club européen.

Diego Simeone veut Manu Koné à l’Atlético Madrid

Titulaire hier soir avec l’équipe de France, Manu Koné doit gérer en parallèle un mercato très agité. Hier, la presse italienne a révélé que le milieu de terrain de la Roma aimerait rejoindre le Paris SG. Mais le club français n’a pas donné suite pour le moment.

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En revanche, Arsenal et Chelsea seraient aussi sur le coup. Et ils ne sont pas les seuls. Ce mardi, Il Messaggero révèle que Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atlético Madrid, pousserait en coulisses pour recruter le numéro 17 des Giallorossi.

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