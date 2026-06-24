ASSE : Budget, la forte contribution des supporters révélée

L’ASSE a battu les records d’affluence en Ligue 2 cette saison. Et les recettes de la billetterie révèlent une forte contribution des supporters dans le budget du club.

ASSE : Record d’affluence à Geoffroy-Guichard en Ligue 2

L’ASSE a dominé largement le championnat des stades, en Ligue 2, lors du dernier exercice. Le stade Geoffroy-Guichard a enregistré une moyenne de 31 448 spectateurs par match. Le club ligérien détient également le record d’affluence de la saison 2025-2026, avec 39 772 spectateurs face à Amiens SC (5-0), lors de la 34e et dernière journée du championnat, le 9 mai dernier.

Lors des 17 matchs disputés à Saint-Etienne, le club a mobilisé un total 713 786 spectateurs dans sa mythique enceinte, soit un taux de remplissage moyen de 74,6 %. Malgré la mobilisation massive et régulière du peuple vert, son équipe n’a pas réussi à remonter en Ligue 1. Elle a fini à la 3e place de Ligue 2 et a été recalée ensuite aux barrages par l’OGC Nice.

« Le Chaudron » rapporte 8 M€ à l’AS Saint-Etienne

Contrairement à l’échec enregistré sur le plan sportif, l’ASSE a bénéficié de retombées sur le plan financier. Selon les chiffres de Sportune, chaque match disputé à Geoffroy-Guichard a rapporté plus de 500 000 euros. Selon le calcul du média spécialisé, Kimer Sports Ventures a donc encaissé des recettes estimées à plus de 8 millions d’euros la saison dernière.

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Une ressource non-négligeable, en cette période où les droits TV sont en baisse vertigineuse. Il faut toutefois rappeler que ‘’Le Chaudron’’ appartient à Saint-Etienne Métropole (SEM). De ce fait, le groupe canadien le loue à 1,1 million d’euros de part fixe, par saison, en Ligue 2.